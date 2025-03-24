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В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в ремонтируемом здании - РИА Новости, 24.03.2025
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04:21 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006848514.html
В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в ремонтируемом здании
В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в ремонтируемом здании - РИА Новости, 24.03.2025
В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в ремонтируемом здании
Здание загорелось в Санкт-Петербурге на 140 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T04:21:00+03:00
2025-03-24T04:21:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
кировский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Здание загорелось в Санкт-Петербурге на 140 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Двадцать четвертого марта в 02.19 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Турбинная, дом 9. В пятиэтажном капитально-ремонтируемом здании происходит горение на 3-5 этажах и на кровле на общей площади 140 квадратных метров. В 03.14 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", - говорится в сообщении. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. Также к ликвидации пожара привлечено шесть единиц техники и 27 человек личного состава МЧС РФ.
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006842311.html
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санкт-петербург
кировский район
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происшествия, санкт-петербург, кировский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Кировский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в ремонтируемом здании

В Петербурге ремонтируемое здание загорелось на 140 квадратных метрах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Здание загорелось в Санкт-Петербурге на 140 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.
"Двадцать четвертого марта в 02.19 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Турбинная, дом 9. В пятиэтажном капитально-ремонтируемом здании происходит горение на 3-5 этажах и на кровле на общей площади 140 квадратных метров. В 03.14 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКировский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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