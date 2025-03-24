https://ria.ru/20250324/pozhar-2006848514.html
В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в ремонтируемом здании
В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в ремонтируемом здании - РИА Новости, 24.03.2025
В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в ремонтируемом здании
Здание загорелось в Санкт-Петербурге на 140 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T04:21:00+03:00
2025-03-24T04:21:00+03:00
2025-03-24T04:21:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
кировский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987734067_0:0:2915:1639_1920x0_80_0_0_b405ea8a2486b8856997ee3a39e4bcca.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Здание загорелось в Санкт-Петербурге на 140 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Двадцать четвертого марта в 02.19 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Турбинная, дом 9. В пятиэтажном капитально-ремонтируемом здании происходит горение на 3-5 этажах и на кровле на общей площади 140 квадратных метров. В 03.14 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", - говорится в сообщении. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. Также к ликвидации пожара привлечено шесть единиц техники и 27 человек личного состава МЧС РФ.
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006842311.html
https://ria.ru/20250209/pozhar-1998303403.html
санкт-петербург
кировский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987734067_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c48fb4c8361b8de7025155a69a691c36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, кировский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Кировский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в ремонтируемом здании
В Петербурге ремонтируемое здание загорелось на 140 квадратных метрах