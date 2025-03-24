https://ria.ru/20250324/pozhar-2006848514.html

В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в ремонтируемом здании

В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в ремонтируемом здании - РИА Новости, 24.03.2025

В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в ремонтируемом здании

Здание загорелось в Санкт-Петербурге на 140 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T04:21:00+03:00

2025-03-24T04:21:00+03:00

2025-03-24T04:21:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

кировский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Здание загорелось в Санкт-Петербурге на 140 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Двадцать четвертого марта в 02.19 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Турбинная, дом 9. В пятиэтажном капитально-ремонтируемом здании происходит горение на 3-5 этажах и на кровле на общей площади 140 квадратных метров. В 03.14 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", - говорится в сообщении. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. Также к ликвидации пожара привлечено шесть единиц техники и 27 человек личного состава МЧС РФ.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006842311.html

https://ria.ru/20250209/pozhar-1998303403.html

санкт-петербург

кировский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, кировский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)