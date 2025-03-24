https://ria.ru/20250324/pilot-2006924105.html

Второго пилота, посадившего A320 в поле под Новосибирском, уволили

Второго пилота, посадившего A320 в поле под Новосибирском, уволили - РИА Новости, 24.03.2025

Второго пилота, посадившего A320 в поле под Новосибирском, уволили

Второго пилота "Уральских авиалиний" Эдуарда Семенова, посадившего самолет в пшеничном поле под Новосибирском, уволили из авиакомпании, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:58:00+03:00

2025-03-24T12:58:00+03:00

2025-03-24T23:45:00+03:00

омск

убинский район

новосибирск

сергей белов

сергей скуратов

уральские авиалинии

airbus

airbus a320

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006980309_0:112:647:476_1920x0_80_0_0_bd405af77913809579968c14a4890334.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Второго пилота "Уральских авиалиний" Эдуарда Семенова, посадившего самолет в пшеничном поле под Новосибирском, уволили из авиакомпании, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Второй пилот Эдуард Семенов по результатам прохождения ЦВЛЭК (врачебно-летной экспертной комиссии. — Прим. ред.) признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Уволен 20 марта по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК России", — сказала собеседница агентства. Командир Сергей Белов, посадивший Airbus A320 в сибирском поле, уволился из авиакомпании по собственному желанию 15 апреля 2024 года, а Семенов продолжал находиться в отпуске без содержания. Как рассказывала агентству жена второго пилота Анна Семенова, ему приходилось подрабатывать таксистом и грузчиком. Чуть позднее она сообщила, что муж намерен вернуться к полетам и проходит обучение. Тогда же в пресс-службе "Уральских авиалиний" заявили, что для Семенова разработан и утвержден план подготовки, включая наземную, тренажерную, а также прохождение тренингов с психологом.У пассажирского Airbus-A320, летевшего 12 сентября 2023 года из Сочи, при заходе на посадку в Омске отказала одна из трех гидросистем. Самолет пошел на второй круг, после чего командир решил лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. В результате лайнер совершил вынужденную посадку на пшеничном поле неподалеку от села Каменка. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна.

https://ria.ru/20231105/samolet-1907530019.html

омск

убинский район

новосибирск

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омск, убинский район, новосибирск, сергей белов, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus, airbus a320, airbus а320, происшествия, сочи