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Второго пилота, посадившего A320 в поле под Новосибирском, уволили - РИА Новости, 24.03.2025
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12:58 24.03.2025 (обновлено: 23:45 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/pilot-2006924105.html
Второго пилота, посадившего A320 в поле под Новосибирском, уволили
Второго пилота, посадившего A320 в поле под Новосибирском, уволили - РИА Новости, 24.03.2025
Второго пилота, посадившего A320 в поле под Новосибирском, уволили
Второго пилота "Уральских авиалиний" Эдуарда Семенова, посадившего самолет в пшеничном поле под Новосибирском, уволили из авиакомпании, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Второго пилота "Уральских авиалиний" Эдуарда Семенова, посадившего самолет в пшеничном поле под Новосибирском, уволили из авиакомпании, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "Второй пилот Эдуард Семенов по результатам прохождения ЦВЛЭК (врачебно-летной экспертной комиссии. — Прим. ред.) признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Уволен 20 марта по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК России", — сказала собеседница агентства. Командир Сергей Белов, посадивший Airbus A320 в сибирском поле, уволился из авиакомпании по собственному желанию 15 апреля 2024 года, а Семенов продолжал находиться в отпуске без содержания. Как рассказывала агентству жена второго пилота Анна Семенова, ему приходилось подрабатывать таксистом и грузчиком. Чуть позднее она сообщила, что муж намерен вернуться к полетам и проходит обучение. Тогда же в пресс-службе "Уральских авиалиний" заявили, что для Семенова разработан и утвержден план подготовки, включая наземную, тренажерную, а также прохождение тренингов с психологом.У пассажирского Airbus-A320, летевшего 12 сентября 2023 года из Сочи, при заходе на посадку в Омске отказала одна из трех гидросистем. Самолет пошел на второй круг, после чего командир решил лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. В результате лайнер совершил вынужденную посадку на пшеничном поле неподалеку от села Каменка. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна.
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омск, убинский район, новосибирск, сергей белов, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus, airbus a320, airbus а320, происшествия, сочи
Омск, Убинский район, Новосибирск, Сергей Белов, Сергей Скуратов, Уральские авиалинии, Airbus, Airbus A320, Airbus А320, Происшествия, Сочи
Второго пилота, посадившего A320 в поле под Новосибирском, уволили

Второго пилота, посадившего A320 в поле под Новосибирском в 2023 году, уволили

© Страница Эдуарда Семенова в соцсетиЭдуард Семенов
Эдуард Семенов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Страница Эдуарда Семенова в соцсети
Эдуард Семенов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар — РИА Новости. Второго пилота "Уральских авиалиний" Эдуарда Семенова, посадившего самолет в пшеничном поле под Новосибирском, уволили из авиакомпании, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Второй пилот Эдуард Семенов по результатам прохождения ЦВЛЭК (врачебно-летной экспертной комиссии. — Прим. ред.) признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Уволен 20 марта по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК России", — сказала собеседница агентства.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
СМИ: Росавиация назвала причины посадки самолета в поле под Новосибирском
5 ноября 2023, 06:28
Командир Сергей Белов, посадивший Airbus A320 в сибирском поле, уволился из авиакомпании по собственному желанию 15 апреля 2024 года, а Семенов продолжал находиться в отпуске без содержания. Как рассказывала агентству жена второго пилота Анна Семенова, ему приходилось подрабатывать таксистом и грузчиком. Чуть позднее она сообщила, что муж намерен вернуться к полетам и проходит обучение.
Тогда же в пресс-службе "Уральских авиалиний" заявили, что для Семенова разработан и утвержден план подготовки, включая наземную, тренажерную, а также прохождение тренингов с психологом.
У пассажирского Airbus-A320, летевшего 12 сентября 2023 года из Сочи, при заходе на посадку в Омске отказала одна из трех гидросистем. Самолет пошел на второй круг, после чего командир решил лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. В результате лайнер совершил вынужденную посадку на пшеничном поле неподалеку от села Каменка. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна.
Аварийная посадка Airbus A320 на поле в Новосибирской области
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Он направлялся из Сочи в Омск.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

Деталь самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Всех успешно эвакуировали.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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4 из 10
© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области | Перейти в медиабанк

Никто серьезно не пострадал.

Члены экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании Уральские авиалинии на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 10

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 10

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 10

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 10

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ОмскУбинский районНовосибирскСергей БеловСергей СкуратовУральские авиалинииAirbusAirbus A320Airbus А320ПроисшествияСочи
 
 
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