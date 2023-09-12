https://ria.ru/20230912/samolet-1895868873.html

Аварийная посадка Airbus A320 на поле в Новосибирской области

Аварийная посадка Airbus A320 на поле в Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2023

Аварийная посадка Airbus A320 на поле в Новосибирской области

Самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку на поле в Новосибирской области. Кадры с места — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:40

2023-09-12T16:40

2023-09-12T19:22

фото

происшествия

новосибирская область

убинский район

сочи

airbus a320

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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Самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку на поле в Новосибирской области. Кадры с места — в фотоленте Ria.ru.

новосибирская область

убинский район

сочи

омск

новосибирск

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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