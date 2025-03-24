https://ria.ru/20250324/peterburg-2007009750.html

В Петербурге задержали еще трех участников этнического конфликта

В Петербурге задержали еще трех участников этнического конфликта - РИА Новости, 24.03.2025

В Петербурге задержали еще трех участников этнического конфликта

Полиция Санкт-Петербурга задержала еще трех участников этнического конфликта, которые два дня выяснили отношения у городских торговых центров, что закончилось... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:02:00+03:00

2025-03-24T17:02:00+03:00

2025-03-24T17:02:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

центральная азия

северный кавказ

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала еще трех участников этнического конфликта, которые два дня выяснили отношения у городских торговых центров, что закончилось ножевым ранением одного из оппонентов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В пятницу ведомство сообщало о задержании трех граждан одного из государств Центральной Азии, участвовавших в групповом конфликте с уроженцами Северного Кавказа. В минувший понедельник участники конфликта выясняли отношения у торгового комплекса "Галерея" в историческом центре Петербурга, а на следующий день переместились к торговому центру "Лигов", где один из них получил ножевое ранение в живот. В число задержанных вошел и подозреваемый в этом ранении. "Двадцать третьего марта у дома 3 по Мытнинской улице оперативники задержали еще троих участвовавших в конфликте: 18-летнего россиянина, получившего российское гражданство два года назад, и двоих его 19-летних бывших соотечественников из Центральной Азии", – говорится в сообщении. Поиски остальных конфликтовавших продолжаются, заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20250211/kaluga-1998707020.html

санкт-петербург

центральная азия

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, центральная азия, северный кавказ, министерство внутренних дел рф (мвд россии)