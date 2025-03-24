https://ria.ru/20250324/peterburg-2007009750.html
В Петербурге задержали еще трех участников этнического конфликта
В Петербурге задержали еще трех участников этнического конфликта - РИА Новости, 24.03.2025
В Петербурге задержали еще трех участников этнического конфликта
Полиция Санкт-Петербурга задержала еще трех участников этнического конфликта, которые два дня выяснили отношения у городских торговых центров, что закончилось... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:02:00+03:00
2025-03-24T17:02:00+03:00
2025-03-24T17:02:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
центральная азия
северный кавказ
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала еще трех участников этнического конфликта, которые два дня выяснили отношения у городских торговых центров, что закончилось ножевым ранением одного из оппонентов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. В пятницу ведомство сообщало о задержании трех граждан одного из государств Центральной Азии, участвовавших в групповом конфликте с уроженцами Северного Кавказа. В минувший понедельник участники конфликта выясняли отношения у торгового комплекса "Галерея" в историческом центре Петербурга, а на следующий день переместились к торговому центру "Лигов", где один из них получил ножевое ранение в живот. В число задержанных вошел и подозреваемый в этом ранении. "Двадцать третьего марта у дома 3 по Мытнинской улице оперативники задержали еще троих участвовавших в конфликте: 18-летнего россиянина, получившего российское гражданство два года назад, и двоих его 19-летних бывших соотечественников из Центральной Азии", – говорится в сообщении. Поиски остальных конфликтовавших продолжаются, заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20250211/kaluga-1998707020.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, центральная азия, северный кавказ, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Центральная Азия, Северный Кавказ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге задержали еще трех участников этнического конфликта
В Петербурге задержали еще трех участников двухдневного этнического конфликта