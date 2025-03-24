https://ria.ru/20250324/peterburg-2006959235.html

В Петербурге ищут подростков, распыливших газ в лицо дворнику

В Петербурге ищут подростков, распыливших газ в лицо дворнику - РИА Новости, 24.03.2025

В Петербурге ищут подростков, распыливших газ в лицо дворнику

Полиция Санкт-Петербурга ищет подростков, которые, предположительно, сначала распылили газ из баллончика в лицо дворнику, чуть позже пострадавшим стал и... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:34:00+03:00

2025-03-24T14:34:00+03:00

2025-03-24T14:49:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет подростков, которые, предположительно, сначала распылили газ из баллончика в лицо дворнику, чуть позже пострадавшим стал и 13-летний школьник, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как информирует ведомство, в воскресенье днем в полицию обратился дворник, сообщивший, что около 13.20 мск на Комендантском проспекте, 67 неизвестные подростки распылили ему в лицо газ из баллончика. Позже в тот же день местный житель обратился в полицию поле того, как подростки брызнули из перцового баллончика в лицо его 13-летнего сына за то, что тот отказался отдать им деньги. Этот инцидент произошел на Глухарской улице, 27. "По оперативным данным, оба преступления были совершены одними и теми же подростками. Приняты меры к их розыску", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250207/moskva-1998063303.html

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происшествия, санкт-петербург