В Петербурге ищут подростков, распыливших газ в лицо дворнику
В Петербурге полиция ищет подростков, распыливших газ в лицо дворнику
© Кадр видео из соцсетейПодросток распылил газ из баллончика в лицо дворнику в Петербурге
© Кадр видео из соцсетей
Подросток распылил газ из баллончика в лицо дворнику в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет подростков, которые, предположительно, сначала распылили газ из баллончика в лицо дворнику, чуть позже пострадавшим стал и 13-летний школьник, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Как информирует ведомство, в воскресенье днем в полицию обратился дворник, сообщивший, что около 13.20 мск на Комендантском проспекте, 67 неизвестные подростки распылили ему в лицо газ из баллончика.
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Позже в тот же день местный житель обратился в полицию поле того, как подростки брызнули из перцового баллончика в лицо его 13-летнего сына за то, что тот отказался отдать им деньги. Этот инцидент произошел на Глухарской улице, 27.
"По оперативным данным, оба преступления были совершены одними и теми же подростками. Приняты меры к их розыску", – говорится в сообщении.
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