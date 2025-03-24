https://ria.ru/20250324/peskov-2006921426.html
Песков раскрыл смысл черноморской инициативы
Песков раскрыл смысл черноморской инициативы - РИА Новости, 24.03.2025
Песков раскрыл смысл черноморской инициативы
Смысл черноморской инициативы, которую обсуждают РФ и США, заключается в безопасности судоходства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:47:00+03:00
2025-03-24T12:47:00+03:00
2025-03-24T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Смысл черноморской инициативы, которую обсуждают РФ и США, заключается в безопасности судоходства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это в первую очередь безопасность судоходства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем смысл черноморской инициативы. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
https://ria.ru/20250323/peskov-2006783143.html
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Политика, Россия, США, Черное море, Дмитрий Песков, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Песков раскрыл смысл черноморской инициативы
Песков: смысл черноморской инициативы заключается в безопасности судоходства