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Песков раскрыл смысл черноморской инициативы - РИА Новости, 24.03.2025
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12:47 24.03.2025 (обновлено: 12:48 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/peskov-2006921426.html
Песков раскрыл смысл черноморской инициативы
Песков раскрыл смысл черноморской инициативы - РИА Новости, 24.03.2025
Песков раскрыл смысл черноморской инициативы
Смысл черноморской инициативы, которую обсуждают РФ и США, заключается в безопасности судоходства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:47:00+03:00
2025-03-24T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Смысл черноморской инициативы, которую обсуждают РФ и США, заключается в безопасности судоходства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это в первую очередь безопасность судоходства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем смысл черноморской инициативы. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
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политика, россия, сша, черное море, дмитрий песков, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Политика, Россия, США, Черное море, Дмитрий Песков, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Песков раскрыл смысл черноморской инициативы

Песков: смысл черноморской инициативы заключается в безопасности судоходства

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Смысл черноморской инициативы, которую обсуждают РФ и США, заключается в безопасности судоходства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это в первую очередь безопасность судоходства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в чем смысл черноморской инициативы.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
Москва - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Кремле рассказали о переговорах по возобновлению черноморской инициативы
23 марта, 15:05
 
ПолитикаРоссияСШАЧерное мореДмитрий ПесковГригорий КарасинВладимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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