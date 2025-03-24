Россия и США хотят урегулирования украинского кризиса, заявил Песков
Песков: Россия и США хотят двигаться по пути урегулирования украинского кризиса
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. У России и США есть желание двигаться по пути урегулирования украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США, Украина и Россия достигли предварительных договоренностей по урегулированию конфликта, которые он охарактеризовал "очертаниями сделки".
"По всей видимости, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования - здесь действительно есть общее понимание... В целом, конечно же, предстоит еще проработать очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием (украинского кризиса - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Россия и США договорись по общим параметрам украинского урегулирования или же оценки Трампа слишком оптимистичны.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.