Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде черноморской инициативы
Песков: на повестке переговоров США и РФ стоит вопрос о Черноморской инициативе
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, отметив, что одна из основных тем обсуждения — вопрос Черноморской инициативы.
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"Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня — вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы", — сказал он журналистам.
Другие заявления Пескова
- Предложение об обсуждении Черноморской инициативы поступило от президента США Дональда Трампа.
- Смысл инициативы заключается в безопасности судоходства в Черном море.
- В повестку дня включен также вопрос выполнения обязательств перед Россией в рамках Черноморской инициативы.
- У России и США есть желание двигаться по пути урегулирования украинского кризиса, но предстоит еще проработать очень много различных аспектов.
- Российские переговорщики в Эр-Рияде могут при необходимости связаться с Москвой.
Сегодня в Эр-Рияде проходят переговоры экспертов от России и США. Москву представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. В Кремле не исключали, что, помимо Черноморской инициативы, на встрече могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Но в отношении России соглашение не выполнялось, поэтому Москва вышла из сделки с 18 июля 2023 года.
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