https://ria.ru/20250324/peskov-2006920210.html

Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде черноморской инициативы

Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде черноморской инициативы - РИА Новости, 24.03.2025

Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде черноморской инициативы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, отметив, что одна из основных тем обсуждения —... РИА Новости, 24.03.2025

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, отметив, что одна из основных тем обсуждения — вопрос Черноморской инициативы."Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня — вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы", — сказал он журналистам.Другие заявления ПесковаСегодня в Эр-Рияде проходят переговоры экспертов от России и США. Москву представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. В Кремле не исключали, что, помимо Черноморской инициативы, на встрече могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.

https://ria.ru/20250324/peskov-2006921426.html

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Обстановка у отеля в Эр-Рияде, где проходят российско-американские переговоры Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длятся уже более часа, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах – обстановка у отеля, где проходит встреча. 2025-03-24T12:42 true PT0M07S

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россия, сша, политика, москва, дмитрий песков, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире