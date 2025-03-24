Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде черноморской инициативы - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 24.03.2025 (обновлено: 13:38 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/peskov-2006920210.html
Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде черноморской инициативы
Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде черноморской инициативы - РИА Новости, 24.03.2025
Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде черноморской инициативы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, отметив, что одна из основных тем обсуждения —... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:42:00+03:00
2025-03-24T13:38:00+03:00
россия
сша
политика
москва
дмитрий песков
григорий карасин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006901887_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a541bede2e34ac91f957f9561f5ffe0.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, отметив, что одна из основных тем обсуждения — вопрос Черноморской инициативы."Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня — вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы", — сказал он журналистам.Другие заявления ПесковаСегодня в Эр-Рияде проходят переговоры экспертов от России и США. Москву представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. В Кремле не исключали, что, помимо Черноморской инициативы, на встрече могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
https://ria.ru/20250324/peskov-2006921426.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка у отеля в Эр-Рияде, где проходят российско-американские переговоры
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длятся уже более часа, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах – обстановка у отеля, где проходит встреча.
2025-03-24T12:42
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006901887_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5eec8baa244bf48ecacbbca5bc6299f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, политика, москва, дмитрий песков, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Политика, Москва, Дмитрий Песков, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Песков рассказал об обсуждении в Эр-Рияде черноморской инициативы

Песков: на повестке переговоров США и РФ стоит вопрос о Черноморской инициативе

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, отметив, что одна из основных тем обсуждения — вопрос Черноморской инициативы.
«
"Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня — вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы", — сказал он журналистам.

Другие заявления Пескова

  • Предложение об обсуждении Черноморской инициативы поступило от президента США Дональда Трампа.
  • Смысл инициативы заключается в безопасности судоходства в Черном море.
  • В повестку дня включен также вопрос выполнения обязательств перед Россией в рамках Черноморской инициативы.
  • У России и США есть желание двигаться по пути урегулирования украинского кризиса, но предстоит еще проработать очень много различных аспектов.
  • Российские переговорщики в Эр-Рияде могут при необходимости связаться с Москвой.
Сегодня в Эр-Рияде проходят переговоры экспертов от России и США. Москву представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. В Кремле не исключали, что, помимо Черноморской инициативы, на встрече могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Но в отношении России соглашение не выполнялось, поэтому Москва вышла из сделки с 18 июля 2023 года.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Песков раскрыл смысл черноморской инициативы
Вчера, 12:47
 
РоссияСШАПолитикаМоскваДмитрий ПесковГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала