https://ria.ru/20250324/peskov-2006919723.html

Трамп инициировал обсуждение черноморского вопроса, заявил Кремль

Трамп инициировал обсуждение черноморского вопроса, заявил Кремль - РИА Новости, 24.03.2025

Трамп инициировал обсуждение черноморского вопроса, заявил Кремль

Предложение об обсуждении черноморской инициативы в Эр-Рияде поступило от президента США Дональда Трампа, глава РФ Владимир Путин дал согласие, сообщил... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:40:00+03:00

2025-03-24T12:40:00+03:00

2025-03-24T12:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Предложение об обсуждении черноморской инициативы в Эр-Рияде поступило от президента США Дональда Трампа, глава РФ Владимир Путин дал согласие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это было предложение президента (США Дональда - ред.) Трампа. И президент (России Владимир - ред.) Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, дональд трамп, россия, сша, черное море, дмитрий песков, владимир путин, в мире