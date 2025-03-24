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Трамп инициировал обсуждение черноморского вопроса, заявил Кремль - РИА Новости, 24.03.2025
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12:40 24.03.2025 (обновлено: 12:44 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/peskov-2006919723.html
Трамп инициировал обсуждение черноморского вопроса, заявил Кремль
Трамп инициировал обсуждение черноморского вопроса, заявил Кремль - РИА Новости, 24.03.2025
Трамп инициировал обсуждение черноморского вопроса, заявил Кремль
Предложение об обсуждении черноморской инициативы в Эр-Рияде поступило от президента США Дональда Трампа, глава РФ Владимир Путин дал согласие, сообщил... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:40:00+03:00
2025-03-24T12:44:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
дональд трамп
россия
сша
черное море
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Предложение об обсуждении черноморской инициативы в Эр-Рияде поступило от президента США Дональда Трампа, глава РФ Владимир Путин дал согласие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это было предложение президента (США Дональда - ред.) Трампа. И президент (России Владимир - ред.) Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, дональд трамп, россия, сша, черное море, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Дональд Трамп, Россия, США, Черное море, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Трамп инициировал обсуждение черноморского вопроса, заявил Кремль

Песков: Трамп инициировал обсуждение черноморского вопроса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Предложение об обсуждении черноморской инициативы в Эр-Рияде поступило от президента США Дональда Трампа, глава РФ Владимир Путин дал согласие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это было предложение президента (США Дональда - ред.) Трампа. И президент (России Владимир - ред.) Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Вчера, 11:40
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Федерации РФДональд ТрампРоссияСШАЧерное мореДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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