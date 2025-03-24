https://ria.ru/20250324/peregovory-2007070102.html

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились - РИА Новости, 24.03.2025

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

В Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США, они длились более 12 часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025

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ЭР-РИЯД, 24 мар — РИА Новости. В Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США, они длились более 12 часов, передает корреспондент РИА Новости.Делегации не стали общаться со СМИ. Как сообщил источник агентства, совместное заявление стороны опубликуют во вторник, 25 марта. Собеседник РИА Новости также отметил хороший настрой представителей России после переговоров. Экспертная встреча "технических команд" двух стран началась в понедельник около 10:00 мск. Она проходила в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.Разговор Путина и ТрампаБеседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250324/tramp-2007059303.html

https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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россия, сша, саудовская аравия, политика, владимир путин, дональд трамп, григорий карасин, совет федерации рф, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде