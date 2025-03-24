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Переговоры России и США в Эр-Рияде подходят к концу спустя 12 часов
Переговоры России и США в Эр-Рияде подходят к концу спустя 12 часов - РИА Новости, 24.03.2025
Переговоры России и США в Эр-Рияде подходят к концу спустя 12 часов
Переговоры России и США в Эр-Рияде подходят к концу, это самая долгая встреча делегаций стран в 2025 году, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:18:00+03:00
2025-03-24T22:18:00+03:00
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Переговоры России и США в Эр-Рияде подходят к концу, это самая долгая встреча делегаций стран в 2025 году, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.Переговоры в Саудовской Аравии начались в понедельник около 10 утра мск. Они идут уже 12 часов."Заканчиваем", - сообщил источник.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Предполагается, что переговоры были посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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россия, сша, саудовская аравия, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Саудовская Аравия, Григорий Карасин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Переговоры России и США в Эр-Рияде подходят к концу спустя 12 часов
Самая долгая встреча делегаций России и США в Эр-Рияде подходит к концу