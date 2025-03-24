https://ria.ru/20250324/peregovory-2007057683.html
Переговоры России и США в Эр-Рияде завершаются, заявил Карасин
Переговоры России и США в Эр-Рияде завершаются, заявил Карасин - РИА Новости, 24.03.2025
Переговоры России и США в Эр-Рияде завершаются, заявил Карасин
Представители России и США завершают переговоры в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости член делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:32:00+03:00
2025-03-24T20:32:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Представители России и США завершают переговоры в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости член делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."Мы завершаем переговоры", — сказал он.Чуть позднее источник РИА Новости сообщил, что делегации двух стран согласовывают текст совместного заявления по итогам переговоров.Экспертная встреча "технических команд" России и США началась в понедельник около 10:00 мск. Она проходит в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton. Москву вместе с Карасиным представляет советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, встреча в основном посвящена теме Черноморской инициативы, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Разговор Путина и ТрампаБеседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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россия, сша, эр-рияд (город), григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, дональд трамп, политика
Россия, США, Эр-Рияд (город), Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика
Переговоры России и США в Эр-Рияде завершаются, заявил Карасин
Карасин: делегации РФ и США завершают переговоры в Эр-Рияде