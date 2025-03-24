https://ria.ru/20250324/peregovory-2007011560.html

Переговоры России и США возобновились после второго перерыва

Переговоры России и США возобновились после второго перерыва - РИА Новости, 24.03.2025

Переговоры России и США возобновились после второго перерыва

Переговоры России и США в Эр-Рияде, которые в общей сложности идут уже семь часов, возобновились после второго перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:10:00+03:00

2025-03-24T17:10:00+03:00

2025-03-24T17:18:00+03:00

россия

сша

григорий карасин

владимир путин

дональд трамп

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Переговоры России и США в Эр-Рияде, которые в общей сложности идут уже семь часов, возобновились после второго перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи.Ранее делегации уже делали перерыв на обед. В общей сложности без учёта перерывов переговоры идут почти семь часов."Возобновились", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о ходе переговоров.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html

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россия, сша, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде