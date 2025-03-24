https://ria.ru/20250324/peregovory-2006933781.html
Участники переговоров в Эр-Рияде сделали перерыв на обед, сообщил источник
Участники переговоров в Эр-Рияде сделали перерыв на обед, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2025
Участники переговоров в Эр-Рияде сделали перерыв на обед, сообщил источник
Участники переговоров между РФ и США в Эр-Рияде сделали перерыв на обед, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи двух делегаций. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:29:00+03:00
2025-03-24T13:29:00+03:00
2025-03-24T13:35:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Участники переговоров между РФ и США в Эр-Рияде сделали перерыв на обед, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи двух делегаций."Обед", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о ходе переговоров.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250324/peregovory-2006912774.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, григорий карасин, россия, сша, в мире
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Россия, США, В мире
Участники переговоров в Эр-Рияде сделали перерыв на обед, сообщил источник
Участники переговоров между Россией и США в Эр-Рияде сделали перерыв на обед