https://ria.ru/20250324/peregovory-2006907204.html

Переговоры России и США в Саудовской Аравии пока далеки от завершения

Переговоры России и США в Саудовской Аравии пока далеки от завершения - РИА Новости, 24.03.2025

Переговоры России и США в Саудовской Аравии пока далеки от завершения

Переговоры России и США, которые стартовали в понедельник в Эр-Рияде, еще далеки от завершения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. РИА Новости, 24.03.2025

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россия

владимир путин

сша

григорий карасин

дональд трамп

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Переговоры России и США, которые стартовали в понедельник в Эр-Рияде, еще далеки от завершения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи."Еще долго", - сказал собеседник агентства.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006834545.html

россия

сша

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Обстановка у отеля в Эр-Рияде, где проходят российско-американские переговоры Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длятся уже более часа, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах – обстановка у отеля, где проходит встреча. 2025-03-24T11:52 true PT0M07S

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россия, владимир путин, сша, григорий карасин, дональд трамп, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде