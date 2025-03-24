https://ria.ru/20250324/peregovory-2006907204.html
Переговоры России и США в Саудовской Аравии пока далеки от завершения
Переговоры России и США в Саудовской Аравии пока далеки от завершения - РИА Новости, 24.03.2025
Переговоры России и США в Саудовской Аравии пока далеки от завершения
Переговоры России и США, которые стартовали в понедельник в Эр-Рияде, еще далеки от завершения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:52:00+03:00
2025-03-24T11:52:00+03:00
2025-03-24T11:56:00+03:00
россия
владимир путин
сша
григорий карасин
дональд трамп
в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006901887_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a541bede2e34ac91f957f9561f5ffe0.jpg
ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Переговоры России и США, которые стартовали в понедельник в Эр-Рияде, еще далеки от завершения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи."Еще долго", - сказал собеседник агентства.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006834545.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006901887_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5eec8baa244bf48ecacbbca5bc6299f2.jpg
Обстановка у отеля в Эр-Рияде, где проходят российско-американские переговоры
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длятся уже более часа, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах – обстановка у отеля, где проходит встреча.
2025-03-24T11:52
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сша, григорий карасин, дональд трамп, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, Владимир Путин, США, Григорий Карасин, Дональд Трамп, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Переговоры России и США в Саудовской Аравии пока далеки от завершения
Переговоры России и США в Эр-Рияде пока далеки от завершения