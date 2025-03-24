https://ria.ru/20250324/peregovory-2006900229.html

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии длятся более часа

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии длятся более часа - РИА Новости, 24.03.2025

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии длятся более часа

Переговоры России и США в Эр-Рияде длятся уже больше часа, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025

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россия

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владимир путин

совет федерации рф

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ЭР-РИЯД, 24 мар — РИА Новости. Переговоры России и США в Эр-Рияде длятся уже больше часа, сообщил корреспондент РИА Новости.Экспертная встреча "технических команд" проходит в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton. Служба госбезопасности Саудовской Аравии попросила журналистов покинуть его территорию.Россию на переговорах представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, диалог будет посвящен теме Черноморской инициативы. В Кремле не исключили, что на встрече могут обсудить и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.Накануне делегация Вашингтона встретилась в Эр-Рияде с делегацией Киева, в которую вошли замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич.Как сообщал РИА Новости Палиса, встреч российской и украинской делегаций не планируется.Разговор Путина и ТрампаПрезидент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250323/konflikt-2006805610.html

саудовская аравия

сша

россия

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Обстановка у отеля в Эр-Рияде, где проходят российско-американские переговоры Российско-американские переговоры в Эр-Рияде длятся уже более часа, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах – обстановка у отеля, где проходит встреча. 2025-03-24T11:20 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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