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Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
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10:06 24.03.2025 (обновлено: 10:16 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/peregovory-2006877853.html
Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла на встречу с группой экспертов от США в Эр-Рияде, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:06:00+03:00
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в мире
сша
григорий карасин
владимир зеленский
саудовская аравия
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украина
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ЭР-РИЯД, 24 мар — РИА Новости. Российская делегация прибыла на встречу с группой экспертов от США в Эр-Рияде, сообщил корреспондент РИА Новости.Переговоры пройдут в закрытой форме. Служба госбезопасности Саудовской Аравии попросила журналистов покинуть территорию отеля Ritz-Carlton.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы. В Кремле не исключили, что на встрече могут обсудить и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.Накануне делегация Вашингтона встретились в Эр-Рияде с делегацией Киева, в которую вошли замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич.Как сообщал РИА Новости Палиса, встреч российской и украинской делегаций не планируется.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html
сша
саудовская аравия
россия
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в мире, сша, григорий карасин, владимир зеленский, саудовская аравия, россия, украина, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
В мире, США, Григорий Карасин, Владимир Зеленский, Саудовская Аравия, Россия, Украина, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде

Российская делегация прибыла на переговоры с группой экспертов от США в Эр-Рияде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта
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ЭР-РИЯД, 24 мар — РИА Новости. Российская делегация прибыла на встречу с группой экспертов от США в Эр-Рияде, сообщил корреспондент РИА Новости.
Переговоры пройдут в закрытой форме. Служба госбезопасности Саудовской Аравии попросила журналистов покинуть территорию отеля Ritz-Carlton.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Начало долгого пути. Путин и Трамп готовят "Разрядку 2.0"
18 марта, 22:15
Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы. В Кремле не исключили, что на встрече могут обсудить и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Очень защищенный канал: безлимитная связь Путина и Трампа
20 марта, 08:00
Накануне делегация Вашингтона встретились в Эр-Рияде с делегацией Киева, в которую вошли замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич.
Как сообщал РИА Новости Палиса, встреч российской и украинской делегаций не планируется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трампа ждет неприятный сюрприз: Киев действует в своем репертуаре
22 марта, 08:00
 
В миреСШАГригорий КарасинВладимир ЗеленскийСаудовская АравияРоссияУкраинаСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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