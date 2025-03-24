Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде
Российская делегация прибыла на переговоры с группой экспертов от США в Эр-Рияде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта
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ЭР-РИЯД, 24 мар — РИА Новости. Российская делегация прибыла на встречу с группой экспертов от США в Эр-Рияде, сообщил корреспондент РИА Новости.
Переговоры пройдут в закрытой форме. Служба госбезопасности Саудовской Аравии попросила журналистов покинуть территорию отеля Ritz-Carlton.
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Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы. В Кремле не исключили, что на встрече могут обсудить и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
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Накануне делегация Вашингтона встретились в Эр-Рияде с делегацией Киева, в которую вошли замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич.
Как сообщал РИА Новости Палиса, встреч российской и украинской делегаций не планируется.