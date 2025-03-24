https://ria.ru/20250324/peregovory-2006877853.html

Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде

Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025

Российская делегация прибыла на переговоры с США в Эр-Рияде

Российская делегация прибыла на встречу с группой экспертов от США в Эр-Рияде, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025

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в мире

сша

григорий карасин

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россия

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ЭР-РИЯД, 24 мар — РИА Новости. Российская делегация прибыла на встречу с группой экспертов от США в Эр-Рияде, сообщил корреспондент РИА Новости.Переговоры пройдут в закрытой форме. Служба госбезопасности Саудовской Аравии попросила журналистов покинуть территорию отеля Ritz-Carlton.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы. В Кремле не исключили, что на встрече могут обсудить и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.Накануне делегация Вашингтона встретились в Эр-Рияде с делегацией Киева, в которую вошли замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса и экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор Минобороны Украины Анатолий Баргилевич.Как сообщал РИА Новости Палиса, встреч российской и украинской делегаций не планируется.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

сша

саудовская аравия

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, григорий карасин, владимир зеленский, саудовская аравия, россия, украина, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины