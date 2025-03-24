https://ria.ru/20250324/otdykh-2006846363.html

В Госдуме рассказали, как получить девять дней отдыха в майские праздники

В Госдуме рассказали, как получить девять дней отдыха в майские праздники - РИА Новости, 24.03.2025

В Госдуме рассказали, как получить девять дней отдыха в майские праздники

Россияне смогут отдохнуть с 26 апреля по 4 мая, если возьмут три дня отпуска в конце апреля, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов. РИА Новости, 24.03.2025

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общество

сергей гаврилов

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россияне смогут отдохнуть с 26 апреля по 4 мая, если возьмут три дня отпуска в конце апреля, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов."В 2025 году 1 и 2 мая являются официальными нерабочими праздничными днями, а если учитывать также выходные 26 и 27 апреля, то именно при оформлении отпуска с 28 по 30 апреля можно получить девятидневный период отдыха, использовав всего три апрельских дня из положенного ежегодного отпуска", — сказал он. Парламентарий напомнил, что это легальный способ продлить отдых в начале мая."Если сотрудник заранее предусмотрит возможность взять отпускные дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней", — добавил собеседник агентства. Гаврилов пояснил, что согласно Трудовому кодексу, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в соответствии с графиком, который начальство утверждает не позднее, чем за две недели до начала следующего года."Это означает, что запрос на отпуск в конце апреля должен быть направлен заблаговременно, чтобы обеспечить его соответствие интересам работодателя и организации рабочего процесса. Однако работодатель не вправе отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если он соответствует установленному графику", — продолжил парламентарий. Он также подчеркнул, что выбор конца апреля для оформления отпуска может оказаться выгодным и с точки зрения отпускных выплат.Тем не менее при согласовании отпусков с работодателем необходимо учитывать некоторые факторы, предупредил депутат."Работодатели могут устанавливать ограничения на количество сотрудников, одновременно находящихся в отпуске, особенно в сферах, требующих непрерывного производственного процесса, — отметил Гаврилов.Поэтому заранее поданное заявление и согласование с руководством позволяют избежать отказа в отпуске на нужные даты, заключил он.

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https://ria.ru/20250324/pensii-2006835069.html

https://ria.ru/20250120/may-1855644309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф