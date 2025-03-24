https://ria.ru/20250324/nastroy-2007073741.html
Источник рассказал о настрое российской делегации после переговоров с США
Источник рассказал о настрое российской делегации после переговоров с США - РИА Новости, 24.03.2025
Источник рассказал о настрое российской делегации после переговоров с США
Настрой у российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде хороший, сказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:28:00+03:00
2025-03-24T23:28:00+03:00
2025-03-24T23:28:00+03:00
россия
сша
саудовская аравия
григорий карасин
владимир путин
дональд трамп
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Настрой у российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде хороший, сказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. "Хорошее", - ответил источник, комментируя настроение делегации РФ. Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром и продлилась более 12 часов. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250324/zayavlenie-2007071356.html
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россия, сша, саудовская аравия, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Саудовская Аравия, Григорий Карасин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Источник рассказал о настрое российской делегации после переговоров с США
Настрой российской делегации после переговоров с США в Эр-Рияде был хорошим