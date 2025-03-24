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Мошенники стали чаще звонить россиянам - РИА Новости, 24.03.2025
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04:41 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006849188.html
Мошенники стали чаще звонить россиянам
Мошенники стали чаще звонить россиянам - РИА Новости, 24.03.2025
Мошенники стали чаще звонить россиянам
Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце 2024 года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, а в текущем году - каждый семисотый, рассказали РИА РИА Новости, 24.03.2025
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москва
краснодар
санкт-петербург
мтс
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце 2024 года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, а в текущем году - каждый семисотый, рассказали РИА Новости в сервисе МТС "Защитник". "Мошенники стали чаще звонить россиянам. Каждый семисотый входящий звонок в стране оказывается мошенническим. К примеру, в ноябре-декабре прошлого года на мошеннические вызовы приходился каждый тысячный звонок", - сообщили в компании. Отмечается, что чаще всего мошенники звонят жителям крупных городов с населением более миллиона человек. Лидером стала Москва, на нее приходится 24% от всех мошеннических звонков. В список "лидеров" также вошли Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%). По словам аналитиков, самой популярной мошеннической схемой в начале этого года стало предложение о якобы дополнительных доходах через "инвестиционные проекты" – на эту схему приходится четверть от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона. Также мошенники представляются сотрудниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.
https://ria.ru/20250320/scheta-2006281070.html
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москва
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москва, краснодар, санкт-петербург, мтс, общество
Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, МТС, Общество
Мошенники стали чаще звонить россиянам

МТС: каждый семисотый звонок в России является мошенническим

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце 2024 года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, а в текущем году - каждый семисотый, рассказали РИА Новости в сервисе МТС "Защитник".
"Мошенники стали чаще звонить россиянам. Каждый семисотый входящий звонок в стране оказывается мошенническим. К примеру, в ноябре-декабре прошлого года на мошеннические вызовы приходился каждый тысячный звонок", - сообщили в компании.
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Отмечается, что чаще всего мошенники звонят жителям крупных городов с населением более миллиона человек. Лидером стала Москва, на нее приходится 24% от всех мошеннических звонков. В список "лидеров" также вошли Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).
По словам аналитиков, самой популярной мошеннической схемой в начале этого года стало предложение о якобы дополнительных доходах через "инвестиционные проекты" – на эту схему приходится четверть от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона. Также мошенники представляются сотрудниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.
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МоскваКраснодарСанкт-ПетербургМТСОбщество
 
 
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