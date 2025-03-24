https://ria.ru/20250324/moshenniki-2006849188.html

Мошенники стали чаще звонить россиянам

Мошенники стали чаще звонить россиянам - РИА Новости, 24.03.2025

Мошенники стали чаще звонить россиянам

Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце 2024 года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, а в текущем году - каждый семисотый, рассказали РИА РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T04:41:00+03:00

2025-03-24T04:41:00+03:00

2025-03-24T04:41:00+03:00

москва

краснодар

санкт-петербург

мтс

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце 2024 года на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, а в текущем году - каждый семисотый, рассказали РИА Новости в сервисе МТС "Защитник". "Мошенники стали чаще звонить россиянам. Каждый семисотый входящий звонок в стране оказывается мошенническим. К примеру, в ноябре-декабре прошлого года на мошеннические вызовы приходился каждый тысячный звонок", - сообщили в компании. Отмечается, что чаще всего мошенники звонят жителям крупных городов с населением более миллиона человек. Лидером стала Москва, на нее приходится 24% от всех мошеннических звонков. В список "лидеров" также вошли Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%). По словам аналитиков, самой популярной мошеннической схемой в начале этого года стало предложение о якобы дополнительных доходах через "инвестиционные проекты" – на эту схему приходится четверть от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона. Также мошенники представляются сотрудниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков.

https://ria.ru/20250320/scheta-2006281070.html

https://ria.ru/20250320/rossija-2006177580.html

москва

краснодар

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, краснодар, санкт-петербург, мтс, общество