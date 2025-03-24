https://ria.ru/20250324/more-2006905312.html

Румыния и Болгария опасаются изменений в статус-кво в Черном море, пишет FT

Румыния и Болгария опасаются изменений в статус-кво в Черном море, пишет FT - РИА Новости, 24.03.2025

Румыния и Болгария опасаются изменений в статус-кво в Черном море, пишет FT

Европейские страны, имеющие выход к Черному морю, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде, пишет Financial Times... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:40:00+03:00

2025-03-24T11:40:00+03:00

2025-03-24T13:42:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европейские страны, имеющие выход к Черному морю, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников из этого региона."Румыния и Болгария опасаются каких-либо значительных изменений в статус-кво в Черном море в рамках более широкого возможного соглашения между Россией и США <...> с учетом того, что оно расширит зону операций ВМФ России", — говорится в статье.Собеседники издания предположили, что любое соглашение по этому вопросу будет выгодно для Москвы.В понедельник в Эр-Рияде проходит экспертная встреча "технических команд" России и США. Предположительно, они осуждают тему Черноморской инициативы.Этому предшествовал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 18 марта. Лидеры договорились приступить к техническим переговорам о перспективе ввести режим прекращения огня на Черном море.Российскую делегацию на встрече в Саудовской Аравии представляют глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250318/bezopasnost-2005827191.html

https://ria.ru/20250322/mid-2006632956.html

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

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