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Румыния и Болгария опасаются изменений в статус-кво в Черном море, пишет FT - РИА Новости, 24.03.2025
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11:40 24.03.2025 (обновлено: 13:42 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/more-2006905312.html
Румыния и Болгария опасаются изменений в статус-кво в Черном море, пишет FT
Румыния и Болгария опасаются изменений в статус-кво в Черном море, пишет FT - РИА Новости, 24.03.2025
Румыния и Болгария опасаются изменений в статус-кво в Черном море, пишет FT
Европейские страны, имеющие выход к Черному морю, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде, пишет Financial Times... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:40:00+03:00
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черное море
россия
сша
вмф рф
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европейские страны, имеющие выход к Черному морю, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников из этого региона."Румыния и Болгария опасаются каких-либо значительных изменений в статус-кво в Черном море в рамках более широкого возможного соглашения между Россией и США &lt;...&gt; с учетом того, что оно расширит зону операций ВМФ России", — говорится в статье.Собеседники издания предположили, что любое соглашение по этому вопросу будет выгодно для Москвы.В понедельник в Эр-Рияде проходит экспертная встреча "технических команд" России и США. Предположительно, они осуждают тему Черноморской инициативы.Этому предшествовал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 18 марта. Лидеры договорились приступить к техническим переговорам о перспективе ввести режим прекращения огня на Черном море.Российскую делегацию на встрече в Саудовской Аравии представляют глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250318/bezopasnost-2005827191.html
https://ria.ru/20250322/mid-2006632956.html
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черное море
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черное море, россия, сша, вмф рф, в мире, болгария, москва, дональд трамп, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), григорий карасин
Черное море, Россия, США, ВМФ РФ, В мире, Болгария, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Григорий Карасин
Румыния и Болгария опасаются изменений в статус-кво в Черном море, пишет FT

FT: переговоры США и РФ по Черному морю заставляют европейские страны нервничать

© Фото : @USNavyEurope/TwitterКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Европейские страны, имеющие выход к Черному морю, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников из этого региона.
"Румыния и Болгария опасаются каких-либо значительных изменений в статус-кво в Черном море в рамках более широкого возможного соглашения между Россией и США <...> с учетом того, что оно расширит зону операций ВМФ России", — говорится в статье.
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Этому предшествовал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 18 марта. Лидеры договорились приступить к техническим переговорам о перспективе ввести режим прекращения огня на Черном море.
Российскую делегацию на встрече в Саудовской Аравии представляют глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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Черное мореРоссияСШАВМФ РФВ миреБолгарияМоскваДональд ТрампВладимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Григорий Карасин
 
 
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