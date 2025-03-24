https://ria.ru/20250324/lavrov-2006996957.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении - РИА Новости, 24.03.2025
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении
Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном вопросы регионального и двустороннего характера, прогресс в согласовании... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:30:00+03:00
2025-03-24T16:30:00+03:00
2025-03-24T16:31:00+03:00
россия
ереван
баку
сергей лавров
арарат мирзоян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739610968_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_2ae9565ed2a692edd708bf98d5a6ca97.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном вопросы регионального и двустороннего характера, прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку получил высокую оценку в Москве, сообщили в российском дипведомстве. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки. Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку. Министры обсудили график и содержательное наполнение предстоящих межгосударственных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20250121/armeniya-1994796902.html
россия
ереван
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739610968_955:520:2993:2048_1920x0_80_0_0_34472fe7f535579ab9bafa1fe598c454.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ереван, баку, сергей лавров, арарат мирзоян
Россия, Ереван, Баку, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении
Лавров по телефону обсудил с Мирзояном мирный договор между Ереваном и Баку