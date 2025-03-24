https://ria.ru/20250324/lavrov-2006996957.html

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении - РИА Новости, 24.03.2025

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении

Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном вопросы регионального и двустороннего характера, прогресс в согласовании... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:30:00+03:00

2025-03-24T16:30:00+03:00

2025-03-24T16:31:00+03:00

россия

ереван

баку

сергей лавров

арарат мирзоян

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном вопросы регионального и двустороннего характера, прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку получил высокую оценку в Москве, сообщили в российском дипведомстве. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки. Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку. Министры обсудили график и содержательное наполнение предстоящих межгосударственных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20250121/armeniya-1994796902.html

россия

ереван

баку

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россия, ереван, баку, сергей лавров, арарат мирзоян