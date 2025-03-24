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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении - РИА Новости, 24.03.2025
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16:30 24.03.2025 (обновлено: 16:31 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/lavrov-2006996957.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении - РИА Новости, 24.03.2025
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении
Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном вопросы регионального и двустороннего характера, прогресс в согласовании... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:30:00+03:00
2025-03-24T16:31:00+03:00
россия
ереван
баку
сергей лавров
арарат мирзоян
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном вопросы регионального и двустороннего характера, прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку получил высокую оценку в Москве, сообщили в российском дипведомстве. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки. Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку. Министры обсудили график и содержательное наполнение предстоящих межгосударственных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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россия, ереван, баку, сергей лавров, арарат мирзоян
Россия, Ереван, Баку, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении

Лавров по телефону обсудил с Мирзояном мирный договор между Ереваном и Баку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном вопросы регионального и двустороннего характера, прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку получил высокую оценку в Москве, сообщили в российском дипведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки. Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку. Министры обсудили график и содержательное наполнение предстоящих межгосударственных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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РоссияЕреванБакуСергей ЛавровАрарат Мирзоян
 
 
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