https://ria.ru/20250324/koreya-2006853104.html

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера - РИА Новости, 24.03.2025

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, что означает его немедленное восстановление в правах как и.о. президента страны, РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T06:01:00+03:00

2025-03-24T06:01:00+03:00

2025-03-24T06:39:00+03:00

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СЕУЛ, 24 мар – РИА Новости. Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, что означает его немедленное восстановление в правах как и.о. президента страны, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что мнения восьми действующих судей разделились следующим образом: пять проголосовали за отмену импичмента, один воздержался, двое проголосовали за импичмент. Из пяти членов, высказавших мнение о отклонении, четверо посчитали, что приостановка в свое время премьер-министром назначения кандидатов на должности судей конституционного суда Чо Хан Чхана, Чон Гё Сона и Ма Ын Хёка, избранных парламентом, является нарушением конституции и законодательства. В то же время суд признал это недостаточной причиной для импичмента. "Нельзя однозначно утверждать, что это является случаем предательства доверия народа, и поэтому нет оснований считать это оправданием для отстранения с должности", - заявил суд. Парламент Южной Кореи, Национальное собрание, утверждало, что Хан Док Су должен быть отстранён от должности, так как он либо напрямую участвовал в заговоре с президентом Юн Сок Ёлем по поводу объявления чрезвычайного военного положения 3 декабря, либо "молчаливо одобрил или содействовал этому". Однако суд эти обвинения отклонил. Как отмечает агентство Рёнхап, это первый случай, когда высокопоставленное должностное лицо, привлечённое к уголовному судопроизводству или процедуре импичмента в связи с чрезвычайным военным положением, получило судебное решение по существу. В то же время аргумент стороны премьер-министра о том, что для импичмента исполняющего обязанности президента должно применяться правило кворума, предусмотренное для президента, 200 голосов из 300-местного южнокорейского парламента, также не было принято. Суд заявил, что в случае импичмента премьер-министра, исполняющего обязанности президента, целесообразно применять уровень кворума, соответствующий его первоначальному статусу премьер-министра, то есть 151 голос. Национальное собрание, утвердив 14 декабря прошлого года предложение об импичменте президента Юна, уже 27 декабря выдвинуло требование и об импичменте премьер-министра Хан Док Су, который исполнял обязанности президента.

https://ria.ru/20250301/miting-2002488543.html

https://ria.ru/20250225/sud-2001535220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, юн сок ель