Рейтинг@Mail.ru
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 24.03.2025 (обновлено: 06:39 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/koreya-2006853104.html
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера - РИА Новости, 24.03.2025
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, что означает его немедленное восстановление в правах как и.о. президента страны, РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:01:00+03:00
2025-03-24T06:39:00+03:00
в мире
южная корея
юн сок ель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77881/56/778815604_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_41aafcdf9626fb6c8ec2954986936038.jpg
СЕУЛ, 24 мар – РИА Новости. Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, что означает его немедленное восстановление в правах как и.о. президента страны, передает агентство Рёнхап. Сообщается, что мнения восьми действующих судей разделились следующим образом: пять проголосовали за отмену импичмента, один воздержался, двое проголосовали за импичмент. Из пяти членов, высказавших мнение о отклонении, четверо посчитали, что приостановка в свое время премьер-министром назначения кандидатов на должности судей конституционного суда Чо Хан Чхана, Чон Гё Сона и Ма Ын Хёка, избранных парламентом, является нарушением конституции и законодательства. В то же время суд признал это недостаточной причиной для импичмента. "Нельзя однозначно утверждать, что это является случаем предательства доверия народа, и поэтому нет оснований считать это оправданием для отстранения с должности", - заявил суд. Парламент Южной Кореи, Национальное собрание, утверждало, что Хан Док Су должен быть отстранён от должности, так как он либо напрямую участвовал в заговоре с президентом Юн Сок Ёлем по поводу объявления чрезвычайного военного положения 3 декабря, либо "молчаливо одобрил или содействовал этому". Однако суд эти обвинения отклонил. Как отмечает агентство Рёнхап, это первый случай, когда высокопоставленное должностное лицо, привлечённое к уголовному судопроизводству или процедуре импичмента в связи с чрезвычайным военным положением, получило судебное решение по существу. В то же время аргумент стороны премьер-министра о том, что для импичмента исполняющего обязанности президента должно применяться правило кворума, предусмотренное для президента, 200 голосов из 300-местного южнокорейского парламента, также не было принято. Суд заявил, что в случае импичмента премьер-министра, исполняющего обязанности президента, целесообразно применять уровень кворума, соответствующий его первоначальному статусу премьер-министра, то есть 151 голос. Национальное собрание, утвердив 14 декабря прошлого года предложение об импичменте президента Юна, уже 27 декабря выдвинуло требование и об импичменте премьер-министра Хан Док Су, который исполнял обязанности президента.
https://ria.ru/20250301/miting-2002488543.html
https://ria.ru/20250225/sud-2001535220.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77881/56/778815604_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_dc80daac93f6bc13426e6dab61e2f4be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера Хан Док Су

© РИА Новости / Алексей Жидаков | Перейти в медиабанкВид на город Сеул с горы Намсан
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Жидаков
Перейти в медиабанк
Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 24 мар – РИА Новости. Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, что означает его немедленное восстановление в правах как и.о. президента страны, передает агентство Рёнхап.
Сообщается, что мнения восьми действующих судей разделились следующим образом: пять проголосовали за отмену импичмента, один воздержался, двое проголосовали за импичмент.
Из пяти членов, высказавших мнение о отклонении, четверо посчитали, что приостановка в свое время премьер-министром назначения кандидатов на должности судей конституционного суда Чо Хан Чхана, Чон Гё Сона и Ма Ын Хёка, избранных парламентом, является нарушением конституции и законодательства. В то же время суд признал это недостаточной причиной для импичмента.
"Нельзя однозначно утверждать, что это является случаем предательства доверия народа, и поэтому нет оснований считать это оправданием для отстранения с должности", - заявил суд.
Парламент Южной Кореи, Национальное собрание, утверждало, что Хан Док Су должен быть отстранён от должности, так как он либо напрямую участвовал в заговоре с президентом Юн Сок Ёлем по поводу объявления чрезвычайного военного положения 3 декабря, либо "молчаливо одобрил или содействовал этому". Однако суд эти обвинения отклонил.
Митинг за импичмент президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в Сеуле. 1 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Сеуле прошли митинги за и против импичмента президента
1 марта, 19:03
Как отмечает агентство Рёнхап, это первый случай, когда высокопоставленное должностное лицо, привлечённое к уголовному судопроизводству или процедуре импичмента в связи с чрезвычайным военным положением, получило судебное решение по существу.
В то же время аргумент стороны премьер-министра о том, что для импичмента исполняющего обязанности президента должно применяться правило кворума, предусмотренное для президента, 200 голосов из 300-местного южнокорейского парламента, также не было принято. Суд заявил, что в случае импичмента премьер-министра, исполняющего обязанности президента, целесообразно применять уровень кворума, соответствующий его первоначальному статусу премьер-министра, то есть 151 голос.
Национальное собрание, утвердив 14 декабря прошлого года предложение об импичменте президента Юна, уже 27 декабря выдвинуло требование и об импичменте премьер-министра Хан Док Су, который исполнял обязанности президента.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Президент Южной Кореи в суде извинился перед гражданами
25 февраля, 16:28
 
В миреЮжная КореяЮн Сок Ель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала