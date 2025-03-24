Рейтинг@Mail.ru
"Мы отступаем": в Киеве сделали заявление об условиях капитуляции - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 24.03.2025 (обновлено: 18:28 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/kiev-2006957193.html
"Мы отступаем": в Киеве сделали заявление об условиях капитуляции
"Мы отступаем": в Киеве сделали заявление об условиях капитуляции - РИА Новости, 24.03.2025
"Мы отступаем": в Киеве сделали заявление об условиях капитуляции
Киевский режим собирается принять условия капитуляции, которые предложит президент США Дональд Трамп, заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:31:00+03:00
2025-03-24T18:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киевский режим собирается принять условия капитуляции, которые предложит президент США Дональд Трамп, заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью телеканалу "Прямой"."Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления. Они собираются принять условия капитуляции от Трампа. Речь идет об отказе от территории, речь идет об отказе от вступления в НАТО, речь идет о разоружении армии", — утверждает он.По словам Ревы, единственный вопрос, о котором Киев договаривается с США, — это личные гарантии безопасности Владимиру Зеленскому и его приближенным.Накануне вечером в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся раунд переговоров украинской делегации с США. По их итогам министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в повестке встречи — предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры.Как заявил депутат Рады Александр Дубинский, представители Киева ничего не решали на переговорах, а американская сторона просто указала, где нужно поставить подписи.
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007033363.html
https://ria.ru/20250324/ssha-2007001458.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_459b216a87d2438ada93dcce81122b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
"Мы отступаем": в Киеве сделали заявление об условиях капитуляции

Рева: Зеленский собирается принять условия капитуляции от Трампа

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киевский режим собирается принять условия капитуляции, которые предложит президент США Дональд Трамп, заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью телеканалу "Прямой".
"Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления. Они собираются принять условия капитуляции от Трампа. Речь идет об отказе от территории, речь идет об отказе от вступления в НАТО, речь идет о разоружении армии", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
"Психованный карлик": странное фото Зеленского вызвало ажиотаж на Западе
Вчера, 18:27
По словам Ревы, единственный вопрос, о котором Киев договаривается с США, — это личные гарантии безопасности Владимиру Зеленскому и его приближенным.
Накануне вечером в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся раунд переговоров украинской делегации с США. По их итогам министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в повестке встречи — предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры.
Как заявил депутат Рады Александр Дубинский, представители Киева ничего не решали на переговорах, а американская сторона просто указала, где нужно поставить подписи.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
"Решили продолжать": в США неожиданно высказались о конфликте на Украине
Вчера, 16:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала