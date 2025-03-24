https://ria.ru/20250324/kiev-2006957193.html

"Мы отступаем": в Киеве сделали заявление об условиях капитуляции

"Мы отступаем": в Киеве сделали заявление об условиях капитуляции - РИА Новости, 24.03.2025

"Мы отступаем": в Киеве сделали заявление об условиях капитуляции

Киевский режим собирается принять условия капитуляции, которые предложит президент США Дональд Трамп, заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:31:00+03:00

2025-03-24T14:31:00+03:00

2025-03-24T18:28:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киевский режим собирается принять условия капитуляции, которые предложит президент США Дональд Трамп, заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью телеканалу "Прямой"."Украинское руководство согласилось, что мы отступаем, хотя слышим совсем другие заявления. Они собираются принять условия капитуляции от Трампа. Речь идет об отказе от территории, речь идет об отказе от вступления в НАТО, речь идет о разоружении армии", — утверждает он.По словам Ревы, единственный вопрос, о котором Киев договаривается с США, — это личные гарантии безопасности Владимиру Зеленскому и его приближенным.Накануне вечером в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся раунд переговоров украинской делегации с США. По их итогам министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в повестке встречи — предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры.Как заявил депутат Рады Александр Дубинский, представители Киева ничего не решали на переговорах, а американская сторона просто указала, где нужно поставить подписи.

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007033363.html

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