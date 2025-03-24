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На Кубани в доме "золотой судьи" Хахалевой открыли рехаб - РИА Новости, 24.03.2025
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16:28 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/khakhaleva-2006996513.html
На Кубани в доме "золотой судьи" Хахалевой открыли рехаб
На Кубани в доме "золотой судьи" Хахалевой открыли рехаб - РИА Новости, 24.03.2025
На Кубани в доме "золотой судьи" Хахалевой открыли рехаб
Клинику лечения зависимости открыли в доме, где ранее проживала экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, сообщили РИА в силовых структурах. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T16:28:00+03:00
2025-03-24T16:28:00+03:00
россия
краснодар
ереван
елена хахалева
александр бастрыкин
краснодарский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Клинику лечения зависимости открыли в доме, где ранее проживала экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, сообщили РИА в силовых структурах. Речь идет о клинике лечения зависимостей "Гармония", зарегистрированной в Краснодаре в 2024 году. На опубликованных кадрах рехаба - дом с джакузи и садом. "Она (Хахалева – ред.) там жила когда-то, дети (ее были – ред.) зарегистрированы", - рассказал собеседник агентства. При этом в самой клинике РИА Новости сообщили, что не знали ничего о предыдущей хозяйке дома. "Здесь давно уже другие хозяева у этого здания и земли. Между нами заключено арендное соглашение, договор. Поэтому вообще о ней и знать не знали", - рассказал сотрудник рехаба. В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога. В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Пятого февраля в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения. Решением суда ее арест был отменен, после чего местная прокуратура избрала ей меру пресечения в виде передачи под надзор полиции. В марте запрос об экстрадиции в РФ Хахалевой не был удовлетворен азербайджанским судом.
https://ria.ru/20250208/khakhaleva-1997998692.html
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россия, краснодар, ереван, елена хахалева, александр бастрыкин, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Краснодар, Ереван, Елена Хахалева, Александр Бастрыкин, Краснодарский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
На Кубани в доме "золотой судьи" Хахалевой открыли рехаб

В доме экс-судьи Хахалевой открыли клинику лечения зависимостей "Гармония"

© Фото : ООО "Гармония"Фото, опубликованное на сайте клиники лечения зависимостей "Гармония"
Фото, опубликованное на сайте клиники лечения зависимостей Гармония - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : ООО "Гармония"
Фото, опубликованное на сайте клиники лечения зависимостей "Гармония"
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Клинику лечения зависимости открыли в доме, где ранее проживала экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, сообщили РИА в силовых структурах.
Речь идет о клинике лечения зависимостей "Гармония", зарегистрированной в Краснодаре в 2024 году. На опубликованных кадрах рехаба - дом с джакузи и садом.
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"Она (Хахалева – ред.) там жила когда-то, дети (ее были – ред.) зарегистрированы", - рассказал собеседник агентства.
При этом в самой клинике РИА Новости сообщили, что не знали ничего о предыдущей хозяйке дома.
"Здесь давно уже другие хозяева у этого здания и земли. Между нами заключено арендное соглашение, договор. Поэтому вообще о ней и знать не знали", - рассказал сотрудник рехаба.
© Фото : ООО "Гармония"Фото, опубликованное на сайте клиники лечения зависимостей "Гармония"
Фото, опубликованное на сайте клиники лечения зависимостей Гармония - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : ООО "Гармония"
Фото, опубликованное на сайте клиники лечения зависимостей "Гармония"
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.
В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Пятого февраля в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения. Решением суда ее арест был отменен, после чего местная прокуратура избрала ей меру пресечения в виде передачи под надзор полиции.
В марте запрос об экстрадиции в РФ Хахалевой не был удовлетворен азербайджанским судом.
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РоссияКраснодарЕреванЕлена ХахалеваАлександр БастрыкинКраснодарский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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