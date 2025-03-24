На Кубани в доме "золотой судьи" Хахалевой открыли рехаб
В доме экс-судьи Хахалевой открыли клинику лечения зависимостей "Гармония"
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Клинику лечения зависимости открыли в доме, где ранее проживала экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, сообщили РИА в силовых структурах.
Речь идет о клинике лечения зависимостей "Гармония", зарегистрированной в Краснодаре в 2024 году. На опубликованных кадрах рехаба - дом с джакузи и садом.
"Она (Хахалева – ред.) там жила когда-то, дети (ее были – ред.) зарегистрированы", - рассказал собеседник агентства.
При этом в самой клинике РИА Новости сообщили, что не знали ничего о предыдущей хозяйке дома.
"Здесь давно уже другие хозяева у этого здания и земли. Между нами заключено арендное соглашение, договор. Поэтому вообще о ней и знать не знали", - рассказал сотрудник рехаба.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога.
В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Пятого февраля в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения. Решением суда ее арест был отменен, после чего местная прокуратура избрала ей меру пресечения в виде передачи под надзор полиции.
В марте запрос об экстрадиции в РФ Хахалевой не был удовлетворен азербайджанским судом.
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