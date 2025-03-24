https://ria.ru/20250324/khakhaleva-2006996513.html

На Кубани в доме "золотой судьи" Хахалевой открыли рехаб

На Кубани в доме "золотой судьи" Хахалевой открыли рехаб - РИА Новости, 24.03.2025

На Кубани в доме "золотой судьи" Хахалевой открыли рехаб

Клинику лечения зависимости открыли в доме, где ранее проживала экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, сообщили РИА в силовых структурах. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:28:00+03:00

2025-03-24T16:28:00+03:00

2025-03-24T16:28:00+03:00

россия

краснодар

ереван

елена хахалева

александр бастрыкин

краснодарский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006995409_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_b482e2001cd2038ee1649995e3b62d55.jpg

КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Клинику лечения зависимости открыли в доме, где ранее проживала экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, сообщили РИА в силовых структурах. Речь идет о клинике лечения зависимостей "Гармония", зарегистрированной в Краснодаре в 2024 году. На опубликованных кадрах рехаба - дом с джакузи и садом. "Она (Хахалева – ред.) там жила когда-то, дети (ее были – ред.) зарегистрированы", - рассказал собеседник агентства. При этом в самой клинике РИА Новости сообщили, что не знали ничего о предыдущей хозяйке дома. "Здесь давно уже другие хозяева у этого здания и земли. Между нами заключено арендное соглашение, договор. Поэтому вообще о ней и знать не знали", - рассказал сотрудник рехаба. В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Внесение ложных сведений в табель, считает СК РФ, содержит признаки подлога. В январе Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Пятого февраля в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Хахалевой, объявленной в международный розыск Следственным комитетом РФ, об изменении меры пресечения. Решением суда ее арест был отменен, после чего местная прокуратура избрала ей меру пресечения в виде передачи под надзор полиции. В марте запрос об экстрадиции в РФ Хахалевой не был удовлетворен азербайджанским судом.

https://ria.ru/20250208/khakhaleva-1997998692.html

https://ria.ru/20250205/hahaleva-1997407246.html

россия

краснодар

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, краснодар, ереван, елена хахалева, александр бастрыкин, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), общество