https://ria.ru/20250324/karasin-2007072729.html

Источник рассказал о настроении Карасина после переговоров с США

Источник рассказал о настроении Карасина после переговоров с США - РИА Новости, 24.03.2025

Источник рассказал о настроении Карасина после переговоров с США

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин по итогам встречи с представителями США был в позитивном настроении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T23:08:00+03:00

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2025-03-24T23:25:00+03:00

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григорий карасин

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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин по итогам встречи с представителями США был в позитивном настроении, рассказал РИА Новости источник в российской делегации."Позитивное", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о настроении Карасина, который был одним из участников российской делегации.Переговоры делегаций двух стран состоялись в понедельник в Эр-Рияде и продлились более 12 часов.

https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html

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2025

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сша, россия, григорий карасин, совет федерации рф, в мире