Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о настроении Карасина после переговоров с США - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 24.03.2025 (обновлено: 23:25 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/karasin-2007072729.html
Источник рассказал о настроении Карасина после переговоров с США
Источник рассказал о настроении Карасина после переговоров с США - РИА Новости, 24.03.2025
Источник рассказал о настроении Карасина после переговоров с США
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин по итогам встречи с представителями США был в позитивном настроении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:08:00+03:00
2025-03-24T23:25:00+03:00
сша
россия
григорий карасин
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/65/1520686579_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_728a7c9c5554605310c47ba5a7bb773c.jpg
ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин по итогам встречи с представителями США был в позитивном настроении, рассказал РИА Новости источник в российской делегации."Позитивное", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о настроении Карасина, который был одним из участников российской делегации.Переговоры делегаций двух стран состоялись в понедельник в Эр-Рияде и продлились более 12 часов.
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/65/1520686579_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_2843c423a78a4d466d8a180c3566aab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, григорий карасин, совет федерации рф, в мире
США, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, В мире
Источник рассказал о настроении Карасина после переговоров с США

Карасин был в хорошем настроении после переговоров с США в Эр-Рияде

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Григорий Карасин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин по итогам встречи с представителями США был в позитивном настроении, рассказал РИА Новости источник в российской делегации.
"Позитивное", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о настроении Карасина, который был одним из участников российской делегации.
Переговоры делегаций двух стран состоялись в понедельник в Эр-Рияде и продлились более 12 часов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде
Вчера, 15:40
 
СШАРоссияГригорий КарасинСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала