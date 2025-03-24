https://ria.ru/20250324/karasin-2007072729.html
Источник рассказал о настроении Карасина после переговоров с США
Источник рассказал о настроении Карасина после переговоров с США - РИА Новости, 24.03.2025
Источник рассказал о настроении Карасина после переговоров с США
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин по итогам встречи с представителями США был в позитивном настроении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:08:00+03:00
2025-03-24T23:08:00+03:00
2025-03-24T23:25:00+03:00
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин по итогам встречи с представителями США был в позитивном настроении, рассказал РИА Новости источник в российской делегации."Позитивное", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о настроении Карасина, который был одним из участников российской делегации.Переговоры делегаций двух стран состоялись в понедельник в Эр-Рияде и продлились более 12 часов.
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html
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сша, россия, григорий карасин, совет федерации рф, в мире
США, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, В мире
Источник рассказал о настроении Карасина после переговоров с США
Карасин был в хорошем настроении после переговоров с США в Эр-Рияде