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Против бывшей жены отца мальчика, на которого напали хаски, возбудили дело - РИА Новости, 24.03.2025
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21:15 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/haski-2007062308.html
Против бывшей жены отца мальчика, на которого напали хаски, возбудили дело
Против бывшей жены отца мальчика, на которого напали хаски, возбудили дело - РИА Новости, 24.03.2025
Против бывшей жены отца мальчика, на которого напали хаски, возбудили дело
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже собранных на лечение 3 миллионов рублей в отношении бывшей жены отца девятилетнего мальчика, на... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T21:15:00+03:00
2025-03-24T21:15:00+03:00
происшествия
россия
белореченский район
краснодар
ирина волк
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже собранных на лечение 3 миллионов рублей в отношении бывшей жены отца девятилетнего мальчика, на которого напали собаки в сочинском СНТ "Авиатор", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По словам отца мальчика Валентина Королёва, сразу после трагедии друзья помогли ему открыть накопительный счёт. Всего на лечение удалось собрать более 6 миллионов рублей, из которых 3 миллиона сняла бывшая жена, имевшая доступ к счетам. "Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража". В настоящий момент она доставлена в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - написала Волк в Telegram-канале. По предварительным данным, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе признал вину, рассказав, что не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили. Пострадавший ребенок находится в центре Пирогова в Москве. Первый этап реконструктивно-пластической операции прошел 18 марта. Мальчику, по словам отца, в течение 14 часов пришивали верхнюю губу и щеки, следующим этапом станет восстановление носа.
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россия
белореченский район
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происшествия, россия, белореченский район, краснодар, ирина волк
Происшествия, Россия, Белореченский район, Краснодар, Ирина Волк
Против бывшей жены отца мальчика, на которого напали хаски, возбудили дело

Дело о краже 3 млн завели на экс-жену отца мальчика, покусанного хаски в Сочи

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже собранных на лечение 3 миллионов рублей в отношении бывшей жены отца девятилетнего мальчика, на которого напали собаки в сочинском СНТ "Авиатор", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По словам отца мальчика Валентина Королёва, сразу после трагедии друзья помогли ему открыть накопительный счёт. Всего на лечение удалось собрать более 6 миллионов рублей, из которых 3 миллиона сняла бывшая жена, имевшая доступ к счетам.
"Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража". В настоящий момент она доставлена в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - написала Волк в Telegram-канале.
По предварительным данным, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе признал вину, рассказав, что не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.
Пострадавший ребенок находится в центре Пирогова в Москве. Первый этап реконструктивно-пластической операции прошел 18 марта. Мальчику, по словам отца, в течение 14 часов пришивали верхнюю губу и щеки, следующим этапом станет восстановление носа.
Собака породы хаски - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Владелец хаски, покусавших ребенка в Сочи, содержал стаи собак
27 февраля, 16:59
 
ПроисшествияРоссияБелореченский районКраснодарИрина Волк
 
 
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