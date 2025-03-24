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Госдеп раскрыл условия полного прекращения огня на Украине - РИА Новости, 24.03.2025
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21:55 24.03.2025 (обновлено: 22:05 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/gosdep-2007066141.html
Госдеп раскрыл условия полного прекращения огня на Украине
Госдеп раскрыл условия полного прекращения огня на Украине - РИА Новости, 24.03.2025
Госдеп раскрыл условия полного прекращения огня на Украине
Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что мораторий на удары в Черном море предшествует договоренности о полном прекращении огня на Украине,... РИА Новости, 24.03.2025
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украина
государственный департамент сша
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
черное море
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что мораторий на удары в Черном море предшествует договоренности о полном прекращении огня на Украине, целью является восстановление там торговой деятельности."Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня", - сказала Брюс на брифинге.
https://ria.ru/20250324/ssha-2007065085.html
украина
черное море
саудовская аравия
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украина, государственный департамент сша, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), черное море, саудовская аравия
Украина, Государственный департамент США, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Черное море, Саудовская Аравия
Госдеп раскрыл условия полного прекращения огня на Украине

Госдеп: прекращению огня на Украине предшествуют договоренности по Черному морю

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что мораторий на удары в Черном море предшествует договоренности о полном прекращении огня на Украине, целью является восстановление там торговой деятельности.
"Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня", - сказала Брюс на брифинге.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Госдепе сообщили об успехе в работе над прекращением огня на Украине
Вчера, 21:47
 
УкраинаГосударственный департамент СШАВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Черное мореСаудовская Аравия
 
 
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