https://ria.ru/20250324/gosdep-2007066141.html

Госдеп раскрыл условия полного прекращения огня на Украине

Госдеп раскрыл условия полного прекращения огня на Украине - РИА Новости, 24.03.2025

Госдеп раскрыл условия полного прекращения огня на Украине

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что мораторий на удары в Черном море предшествует договоренности о полном прекращении огня на Украине,... РИА Новости, 24.03.2025

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украина

государственный департамент сша

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

черное море

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что мораторий на удары в Черном море предшествует договоренности о полном прекращении огня на Украине, целью является восстановление там торговой деятельности."Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня", - сказала Брюс на брифинге.

https://ria.ru/20250324/ssha-2007065085.html

украина

черное море

саудовская аравия

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украина, государственный департамент сша, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), черное море, саудовская аравия