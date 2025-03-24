https://ria.ru/20250324/genotsid-2006972866.html
Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом
Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом - РИА Новости, 24.03.2025
Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом
Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:07:00+03:00
2025-03-24T15:07:00+03:00
2025-03-24T15:19:00+03:00
мурманская область
ссср
происшествия
великая отечественная война (1941-1945)
андрей чибис
мурманск
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Мурманский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Мурманской области. Решение огласил судья Александр Камерзан."Суд решил установить факт, имеющий юридическое значение. Признать установленные действия и преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в отношении мирных жителей и военнопленных в период Великой Отечественной войны, военными преступлениями и преступлениями против человечности… геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР", - озвучил судья.Ранее на суде выступили историки, краеведы, дети военного Мурмана, которые рассказывали о преступлениях фашистов на территории Мурманской области. В частности, речь шла о нечеловеческих условиях содержания военнопленных в созданных на севере лагерях, о бомбежках Мурманска, о голоде, холоде и тяжелых условиях жизни. Выступивший в суде губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что за годы войны в регионе погибли по меньшей мере 200 тысяч человек.
https://ria.ru/20250206/genotsid-1997651543.html
мурманская область
ссср
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, ссср, происшествия, великая отечественная война (1941-1945), андрей чибис, мурманск, вторая мировая война (1939-1945)
Мурманская область, СССР, Происшествия, Великая Отечественная война (1941-1945), Андрей Чибис, Мурманск, Вторая мировая война (1939-1945)
Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Мурманской области в годы войны