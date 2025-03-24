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Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом - РИА Новости, 24.03.2025
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15:07 24.03.2025 (обновлено: 15:19 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/genotsid-2006972866.html
Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом
Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом - РИА Новости, 24.03.2025
Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом
Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:07:00+03:00
2025-03-24T15:19:00+03:00
мурманская область
ссср
происшествия
великая отечественная война (1941-1945)
андрей чибис
мурманск
вторая мировая война (1939-1945)
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МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Мурманский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Мурманской области. Решение огласил судья Александр Камерзан."Суд решил установить факт, имеющий юридическое значение. Признать установленные действия и преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в отношении мирных жителей и военнопленных в период Великой Отечественной войны, военными преступлениями и преступлениями против человечности… геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР", - озвучил судья.Ранее на суде выступили историки, краеведы, дети военного Мурмана, которые рассказывали о преступлениях фашистов на территории Мурманской области. В частности, речь шла о нечеловеческих условиях содержания военнопленных в созданных на севере лагерях, о бомбежках Мурманска, о голоде, холоде и тяжелых условиях жизни. Выступивший в суде губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что за годы войны в регионе погибли по меньшей мере 200 тысяч человек.
https://ria.ru/20250206/genotsid-1997651543.html
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мурманская область, ссср, происшествия, великая отечественная война (1941-1945), андрей чибис, мурманск, вторая мировая война (1939-1945)
Мурманская область, СССР, Происшествия, Великая Отечественная война (1941-1945), Андрей Чибис, Мурманск, Вторая мировая война (1939-1945)
Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом

Суд признал геноцидом преступления нацистов в Мурманской области в годы войны

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Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мурманский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Мурманской области. Решение огласил судья Александр Камерзан.
«
"Суд решил установить факт, имеющий юридическое значение. Признать установленные действия и преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в отношении мирных жителей и военнопленных в период Великой Отечественной войны, военными преступлениями и преступлениями против человечности… геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР", - озвучил судья.
Ранее на суде выступили историки, краеведы, дети военного Мурмана, которые рассказывали о преступлениях фашистов на территории Мурманской области. В частности, речь шла о нечеловеческих условиях содержания военнопленных в созданных на севере лагерях, о бомбежках Мурманска, о голоде, холоде и тяжелых условиях жизни. Выступивший в суде губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что за годы войны в регионе погибли по меньшей мере 200 тысяч человек.
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Мурманская областьСССРПроисшествияВеликая Отечественная война (1941-1945)Андрей ЧибисМурманскВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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