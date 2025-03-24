https://ria.ru/20250324/genotsid-2006972866.html

Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом

Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом - РИА Новости, 24.03.2025

Преступления нацистов в Мурманской области в годы войны признали геноцидом

Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:07:00+03:00

2025-03-24T15:07:00+03:00

2025-03-24T15:19:00+03:00

мурманская область

ссср

происшествия

великая отечественная война (1941-1945)

андрей чибис

мурманск

вторая мировая война (1939-1945)

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МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Мурманский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Мурманской области. Решение огласил судья Александр Камерзан."Суд решил установить факт, имеющий юридическое значение. Признать установленные действия и преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в отношении мирных жителей и военнопленных в период Великой Отечественной войны, военными преступлениями и преступлениями против человечности… геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР", - озвучил судья.Ранее на суде выступили историки, краеведы, дети военного Мурмана, которые рассказывали о преступлениях фашистов на территории Мурманской области. В частности, речь шла о нечеловеческих условиях содержания военнопленных в созданных на севере лагерях, о бомбежках Мурманска, о голоде, холоде и тяжелых условиях жизни. Выступивший в суде губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что за годы войны в регионе погибли по меньшей мере 200 тысяч человек.

https://ria.ru/20250206/genotsid-1997651543.html

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ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мурманская область, ссср, происшествия, великая отечественная война (1941-1945), андрей чибис, мурманск, вторая мировая война (1939-1945)