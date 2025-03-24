https://ria.ru/20250324/es-2007059996.html

ЕС может привлечь Турцию для своих планов по перевооружению, пишут СМИ

ЕС может привлечь Турцию для своих планов по перевооружению, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2025

ЕС может привлечь Турцию для своих планов по перевооружению, пишут СМИ

Евросоюз может привлечь Турцию для своих планов по перевооружению на фоне прихода президента США Дональда Трампа к власти и изменений в геополитике, сообщило... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:51:00+03:00

2025-03-24T20:51:00+03:00

2025-03-24T20:51:00+03:00

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дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Евросоюз может привлечь Турцию для своих планов по перевооружению на фоне прихода президента США Дональда Трампа к власти и изменений в геополитике, сообщило издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов. В материале издания отмечается, что Еврокомиссия открыла двери для третьей страны, включая Великобританию, Турцию и Норвегию, для более близкого сотрудничества по новой программе по обороне на 150 миллиардов евро. Неназванные европейские дипломаты подчеркнули изданию, что приход президента США Дональда Трампа к власти и изменений в геополитике изменили перспективу для более близких связей союза и Анкары. В статье указано, что многие европейские чиновники считают, что это лишь вопрос времени, когда Европе придется расширить круг своих партнеров, чтобы "заменить зависимость от США". Как добавил изданию один неназванный чиновник из ЕС, Евросоюзу придется провести прагматический анализ ситуации по поводу промышленностей других стран, если он серьезно относится к перевооружению. Такие точки зрения уже больше повторяются в Брюсселе, подчеркивает издание. "Несмотря на подход Франции к обороне по принципу "покупай европейское", наоборот, мы сближаемся в вопросах обороны со всеми этими странами (другими партнерами - ред.)", - заявил Euractiv один из чиновников ЕС. По данным портала, подобную точку зрения все больше разделяют ряд государств-членов ЕС, которые утверждают, что существуют способы "сдержать давние обиды" Греции и Кипра на Турцию. Отмечается, что для принятия соглашения о торговле в сфере оборонной промышленности потребуется лишь квалифицированное большинство голосов государств-членов Евросоюза. В результате Греция и Кипр, которые обычно выступают против присоединения Анкары к любым европейским схемам, связанным с обороной, могут оказаться в стороне, подчеркивает издание. Соглашение об обороне будет подписано напрямую между третьей страной и Европейской комиссией, уточняет портал со ссылкой на проект текста, представленному ранее на этой неделе. "Если Турции повезет, то польское председательство в ЕС может отказаться от поиска единогласного консенсуса в пользу более быстрого соглашения", - цитирует издание некоторых неназванных дипломатов ЕС. Издание также рассуждает о преимуществах Турции, которые ЕС может использовать в своих планах по перевооружению. В частности, как добавили изданию неназванные дипломаты ЕС, военное оборудование Турции "является одним из дешевых вариантов", которые можно приобрести за пределами союза. По словам портала, турецкая продукция оборонного назначения приобретается в огромных масштабах некоторыми странами юга и востока Европы, например, Испанией, Португалией, Польшей, Румынией и Эстонией. Европейская комиссия ранее представила свою оборонную стратегию "Готовность 2030", которая предусматривает значительное увеличение расходов на оборону, развитие оборонной промышленности, военную помощь Украине, а также достижение военной мобильности ЕС, Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

https://ria.ru/20250312/erdogan-2004609909.html

https://ria.ru/20250205/ssha-1997496380.html

https://ria.ru/20241217/turtsija-1989713452.html

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в мире, турция, сша, анкара (провинция), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия