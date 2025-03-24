https://ria.ru/20250324/erdogan-2007033059.html

Эрдоган призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа

Эрдоган призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа - РИА Новости, 24.03.2025

Эрдоган призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:26:00+03:00

2025-03-24T18:26:00+03:00

2025-03-24T18:26:00+03:00

в мире

стамбул

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анкара (провинция)

экрем имамоглу

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. "Я уже несколько раз призывал вас прекратить нарушать покой наших граждан провокациями. Если у вас хватит смелости, отчитайтесь за коррупцию, воровство, полученные взятки, совершенные нарушения. Если вы ручаетесь за обвинения в текущем расследовании и за арестованных людей, выйдите и скажите об этом открыто. Если вы не намерены этого делать, не играйте на нервах народа. Не натравливайте на нашу полицию маргинальные левые организации, чьи лозунги и менталитет вы взяли на вооружение", - заявил турецкий лидер, выступая с обращением к нации после заседания кабинета министров. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городах. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только конституционный суд.

https://ria.ru/20250320/erdogan-2006317517.html

стамбул

турция

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в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган