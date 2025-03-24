https://ria.ru/20250324/er-rijad-2006932426.html

Делегация Украины находится в Эр-Рияде во время переговоров России и США

Делегация Украины находится в Эр-Рияде во время переговоров России и США - РИА Новости, 24.03.2025

Делегация Украины находится в Эр-Рияде во время переговоров России и США

Члены делегации Украины находятся в отеле в Эр-Рияде, где четвертый час продолжаются переговоры России и США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025

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2025-03-24T13:24:00+03:00

россия

сша

саудовская аравия

григорий карасин

владимир путин

дональд трамп

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Члены делегации Украины находятся в отеле в Эр-Рияде, где четвертый час продолжаются переговоры России и США, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры РФ и США стартовали в Саудовской Аравии в понедельник утром. Около 12.30 мск источник, знакомый с ходом встречи, сообщил агентству, что переговоры будут идти ещё долго. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250324/peregovory-2006882388.html

россия

сша

саудовская аравия

украина

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