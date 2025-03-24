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Делегация Украины находится в Эр-Рияде во время переговоров России и США - РИА Новости, 24.03.2025
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13:24 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/er-rijad-2006932426.html
Делегация Украины находится в Эр-Рияде во время переговоров России и США
Делегация Украины находится в Эр-Рияде во время переговоров России и США - РИА Новости, 24.03.2025
Делегация Украины находится в Эр-Рияде во время переговоров России и США
Члены делегации Украины находятся в отеле в Эр-Рияде, где четвертый час продолжаются переговоры России и США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
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россия
сша
саудовская аравия
григорий карасин
владимир путин
дональд трамп
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Члены делегации Украины находятся в отеле в Эр-Рияде, где четвертый час продолжаются переговоры России и США, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры РФ и США стартовали в Саудовской Аравии в понедельник утром. Около 12.30 мск источник, знакомый с ходом встречи, сообщил агентству, что переговоры будут идти ещё долго. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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россия, сша, саудовская аравия, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, украина
Россия, США, Саудовская Аравия, Григорий Карасин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Украина
Делегация Украины находится в Эр-Рияде во время переговоров России и США

Делегация Украины находится в отеле в Эр-Рияде, где идут переговоры России и США

© Fotolia / SwisshippoЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Fotolia / Swisshippo
Эр-Рияд. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Члены делегации Украины находятся в отеле в Эр-Рияде, где четвертый час продолжаются переговоры России и США, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры РФ и США стартовали в Саудовской Аравии в понедельник утром. Около 12.30 мск источник, знакомый с ходом встречи, сообщил агентству, что переговоры будут идти ещё долго.
Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Эр-Рияде проходят переговоры между российской и американской делегациями
Вчера, 10:16
 
РоссияСШАСаудовская АравияГригорий КарасинВладимир ПутинДональд ТрампСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В миреУкраина
 
 
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