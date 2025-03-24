Эксперт раскрыл значение победы России на Украине для Сербии
Профессор Гайич: победа России на Украине избавит Сербию от ига Брюсселя
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL | Перейти в медиабанкГосударственные флаги РФ и Сербии в Белграде
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Успешная реализация целей РФ в ходе спецоперации на Украине поможет снизить западное давление на Сербию и избавить Белград от "ига Брюсселя", считает научный сотрудник сербского Института европейских исследований, приглашенный профессор МГИМО МИД России Стеван Гайич.
"Нам очень нужна ваша военная победа, чтобы она была чистая, ясная. Чтобы Россия и физически находилась ближе к нам, потому что чем больше Россия наступает, тем больше на нас давят, думая, что это последний шанс окончательно решить сербский вопрос", - сказал он, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на мероприятии по случаю 26-й годовщины начала бомбардировок Югославии.
Как отметил эксперт, возобновление дипломатических контактов Москвы и Вашингтона вкупе с шагами к урегулированию украинского кризиса помогут избавить Сербию от "ига Брюсселя". По мнению Гайича, все недовольство в сербском обществе сейчас катализируется против политического Запада, в частности против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Все, что сейчас вы прожили за последние три года, это очернение в западных СМИ, мы это чувствовали все 90-е (годы) и до сих пор это так. Так что след натовской агрессии сейчас очень сильно чувствуется, особенно среди поколения, которое вообще не было рождено тогда", - отметил он.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов. Кроме того, врачи регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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