Посол ЮАР Эмрахим Расул прокомментировал свое выдворение из США
Выдворенный из США посол ЮАР заявил, что будет гордиться статусом нон грата
© Pixabay / Pixabay / Sharon AngКейптаун
© Pixabay / Pixabay / Sharon Ang
Кейптаун. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Выдворенный из США посол ЮАР Эмрахим Расул в воскресенье вернулся в Кейптаун, где заявил встречавшей его толпе, что будет с гордостью нести свой статус нон грата, сообщает телеканал CNN Africa.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон объявил Расула персоной нон грата, обвинив его в ненависти к США и президенту страны Дональду Трампу.
Как сообщает телеканал, Расул вместе с супругой в воскресенье прибыл в Кейптаун, где в аэропорту его "встречали как героя": сотни сторонников собрались в аэропорту и пели восхваляющие его песни. Из-за этого дипломатам потребовалось полицейское сопровождение для прохода по зданию.
"Объявление персоной нон грата призвано унизить вас... Но когда вы возвращаетесь к таким толпам и встречаете такую теплоту... в этом случае я буду носить свой статус персоны нон грата как знак достоинства... Мы не выбирали возвращаться домой, но мы вернулись домой без сожалений", - приводит телеканал слова Расула в обращении к толпе через громкоговоритель.
В ЮАР объяснили причины выдворения посла из США
17 марта, 19:48