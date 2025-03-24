Рейтинг@Mail.ru
Посол ЮАР Эмрахим Расул прокомментировал свое выдворение из США - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/diplomatiya-2006837707.html
Посол ЮАР Эмрахим Расул прокомментировал свое выдворение из США
Посол ЮАР Эмрахим Расул прокомментировал свое выдворение из США - РИА Новости, 24.03.2025
Посол ЮАР Эмрахим Расул прокомментировал свое выдворение из США
Выдворенный из США посол ЮАР Эмрахим Расул в воскресенье вернулся в Кейптаун, где заявил встречавшей его толпе, что будет с гордостью нести свой статус нон... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T00:48:00+03:00
2025-03-24T00:48:00+03:00
в мире
сша
кейптаун
юар
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584774272_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_1bb771ef47ce60e02f644b3cec9e9fd4.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Выдворенный из США посол ЮАР Эмрахим Расул в воскресенье вернулся в Кейптаун, где заявил встречавшей его толпе, что будет с гордостью нести свой статус нон грата, сообщает телеканал CNN Africa. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон объявил Расула персоной нон грата, обвинив его в ненависти к США и президенту страны Дональду Трампу. Как сообщает телеканал, Расул вместе с супругой в воскресенье прибыл в Кейптаун, где в аэропорту его "встречали как героя": сотни сторонников собрались в аэропорту и пели восхваляющие его песни. Из-за этого дипломатам потребовалось полицейское сопровождение для прохода по зданию. "Объявление персоной нон грата призвано унизить вас... Но когда вы возвращаетесь к таким толпам и встречаете такую теплоту... в этом случае я буду носить свой статус персоны нон грата как знак достоинства... Мы не выбирали возвращаться домой, но мы вернулись домой без сожалений", - приводит телеканал слова Расула в обращении к толпе через громкоговоритель.
https://ria.ru/20250317/posol-2005583746.html
сша
кейптаун
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584774272_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e01e12e31c75f24166b6dcb8b19747ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кейптаун, юар, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Кейптаун, ЮАР, Марко Рубио, Дональд Трамп
Посол ЮАР Эмрахим Расул прокомментировал свое выдворение из США

Выдворенный из США посол ЮАР заявил, что будет гордиться статусом нон грата

© Pixabay / Pixabay / Sharon AngКейптаун
Кейптаун - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Pixabay / Pixabay / Sharon Ang
Кейптаун. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Выдворенный из США посол ЮАР Эмрахим Расул в воскресенье вернулся в Кейптаун, где заявил встречавшей его толпе, что будет с гордостью нести свой статус нон грата, сообщает телеканал CNN Africa.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон объявил Расула персоной нон грата, обвинив его в ненависти к США и президенту страны Дональду Трампу.
Как сообщает телеканал, Расул вместе с супругой в воскресенье прибыл в Кейптаун, где в аэропорту его "встречали как героя": сотни сторонников собрались в аэропорту и пели восхваляющие его песни. Из-за этого дипломатам потребовалось полицейское сопровождение для прохода по зданию.
"Объявление персоной нон грата призвано унизить вас... Но когда вы возвращаетесь к таким толпам и встречаете такую теплоту... в этом случае я буду носить свой статус персоны нон грата как знак достоинства... Мы не выбирали возвращаться домой, но мы вернулись домой без сожалений", - приводит телеканал слова Расула в обращении к толпе через громкоговоритель.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В ЮАР объяснили причины выдворения посла из США
17 марта, 19:48
 
В миреСШАКейптаунЮАРМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала