https://ria.ru/20250324/diplomatiya-2006837707.html

Посол ЮАР Эмрахим Расул прокомментировал свое выдворение из США

Посол ЮАР Эмрахим Расул прокомментировал свое выдворение из США - РИА Новости, 24.03.2025

Посол ЮАР Эмрахим Расул прокомментировал свое выдворение из США

Выдворенный из США посол ЮАР Эмрахим Расул в воскресенье вернулся в Кейптаун, где заявил встречавшей его толпе, что будет с гордостью нести свой статус нон... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T00:48:00+03:00

2025-03-24T00:48:00+03:00

2025-03-24T00:48:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Выдворенный из США посол ЮАР Эмрахим Расул в воскресенье вернулся в Кейптаун, где заявил встречавшей его толпе, что будет с гордостью нести свой статус нон грата, сообщает телеканал CNN Africa. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон объявил Расула персоной нон грата, обвинив его в ненависти к США и президенту страны Дональду Трампу. Как сообщает телеканал, Расул вместе с супругой в воскресенье прибыл в Кейптаун, где в аэропорту его "встречали как героя": сотни сторонников собрались в аэропорту и пели восхваляющие его песни. Из-за этого дипломатам потребовалось полицейское сопровождение для прохода по зданию. "Объявление персоной нон грата призвано унизить вас... Но когда вы возвращаетесь к таким толпам и встречаете такую теплоту... в этом случае я буду носить свой статус персоны нон грата как знак достоинства... Мы не выбирали возвращаться домой, но мы вернулись домой без сожалений", - приводит телеканал слова Расула в обращении к толпе через громкоговоритель.

https://ria.ru/20250317/posol-2005583746.html

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кейптаун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, кейптаун, юар, марко рубио, дональд трамп