Рейтинг@Mail.ru
ДФО будет помогать восстановить экономику ДНР, заявил Трутнев - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/dfo-2006854912.html
ДФО будет помогать восстановить экономику ДНР, заявил Трутнев
ДФО будет помогать восстановить экономику ДНР, заявил Трутнев - РИА Новости, 24.03.2025
ДФО будет помогать восстановить экономику ДНР, заявил Трутнев
Дальневосточный федеральный округ намерен от восстановления социальных объектов на подшефных территориях Донецкой Народной Республики перейти к восстановлению... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:29:00+03:00
2025-03-24T06:29:00+03:00
донецкая народная республика
донбасс
россия
юрий трутнев
денис пушилин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599082896_0:0:2638:1483_1920x0_80_0_0_1a0bd38b5fe0b9e6e1c00a6ea4dcbc7d.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Дальневосточный федеральный округ намерен от восстановления социальных объектов на подшефных территориях Донецкой Народной Республики перейти к восстановлению ее предприятий и экономики в целом, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Трутнев, по информации пресс-службы аппарата полпредства, провёл совещание по вопросам восстановления подшефных дальневосточным регионам территорий Донецкой Народной Республики и планов на 2025 год. В мероприятии на площадке правительства РФ в Москве приняли участие главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных министерств, руководство ДНР, главы муниципальных округов республики. Обсуждение совместной работы по восстановлению Донбасса в таком формате произошло впервые. "Мы продолжим помогать территориям Донбасса восстанавливать мирную жизнь на новых территориях, повышать условия для жизни людей. Уверен, присутствующие главы регионов понимают свою ответственность. У Дальнего Востока уже наработан опыт по различным направлениям экономики, как нужно привлекать инвесторов. Мы готовы помочь нашим коллегам из ДНР провести отраслевой анализ и определить приоритетные направления. Мы должны продолжить работу, добиваясь восстановления собственно экономики ДНР. Наша общая задача – восстановить предприятия, найти резервы развития, вернуть Донецкой Народной Республике славу трудового региона", – цитирует пресс-служба слова Трутнева. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, который также принял участие в совещании, новый формат обсуждения в такой связке, с таким подходом позволит разрешить не только текущие вопросы восстановления, но и создать задел на будущее. "Сейчас для нас важно мыслить стратегически и понимать, что будет завтра и послезавтра. Для этого важно определение точек роста в каждом из наших муниципалитетов. Сегодня нам удалось обсудить в первом приближении план действий и план мероприятий, которые могли бы выработать правильный подход. Опыт дальневосточных регионов по развитию экономики, привлечению инвесторов и строительству новых предприятий может сориентировать и правильно направить наши муниципалитеты в поиски этих новых точек роста", - сказал Пушилин журналистам после мероприятия. Он добавил, что власти республики не отказываются от традиционных для региона отраслей, но полагают, что могут быть найдены новые, нестандартные подходы, которые позволят Донбассу быстрее и эффективнее вернуться в состояние региона-донора.
https://ria.ru/20250115/pushilin-1993796922.html
https://realty.ria.ru/20241120/avdeevka-1984805477.html
донецкая народная республика
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599082896_0:0:2638:1979_1920x0_80_0_0_df1f848dd7a51ebc1f0c6a379a122a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донбасс, россия, юрий трутнев, денис пушилин, экономика
Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Юрий Трутнев, Денис Пушилин, Экономика
ДФО будет помогать восстановить экономику ДНР, заявил Трутнев

Полпред Трутнев: ДФО намерен восстановить предприятия и экономику ДНР

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Дальневосточный федеральный округ намерен от восстановления социальных объектов на подшефных территориях Донецкой Народной Республики перейти к восстановлению ее предприятий и экономики в целом, заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Трутнев, по информации пресс-службы аппарата полпредства, провёл совещание по вопросам восстановления подшефных дальневосточным регионам территорий Донецкой Народной Республики и планов на 2025 год. В мероприятии на площадке правительства РФ в Москве приняли участие главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных министерств, руководство ДНР, главы муниципальных округов республики. Обсуждение совместной работы по восстановлению Донбасса в таком формате произошло впервые.
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Восстановление Донецка и Макеевки начнется в 2025 году
15 января, 10:41
"Мы продолжим помогать территориям Донбасса восстанавливать мирную жизнь на новых территориях, повышать условия для жизни людей. Уверен, присутствующие главы регионов понимают свою ответственность. У Дальнего Востока уже наработан опыт по различным направлениям экономики, как нужно привлекать инвесторов. Мы готовы помочь нашим коллегам из ДНР провести отраслевой анализ и определить приоритетные направления. Мы должны продолжить работу, добиваясь восстановления собственно экономики ДНР. Наша общая задача – восстановить предприятия, найти резервы развития, вернуть Донецкой Народной Республике славу трудового региона", – цитирует пресс-служба слова Трутнева.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, который также принял участие в совещании, новый формат обсуждения в такой связке, с таким подходом позволит разрешить не только текущие вопросы восстановления, но и создать задел на будущее.
"Сейчас для нас важно мыслить стратегически и понимать, что будет завтра и послезавтра. Для этого важно определение точек роста в каждом из наших муниципалитетов. Сегодня нам удалось обсудить в первом приближении план действий и план мероприятий, которые могли бы выработать правильный подход. Опыт дальневосточных регионов по развитию экономики, привлечению инвесторов и строительству новых предприятий может сориентировать и правильно направить наши муниципалитеты в поиски этих новых точек роста", - сказал Пушилин журналистам после мероприятия.
Он добавил, что власти республики не отказываются от традиционных для региона отраслей, но полагают, что могут быть найдены новые, нестандартные подходы, которые позволят Донбассу быстрее и эффективнее вернуться в состояние региона-донора.
Строительные краны - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Хуснуллин рассказал о первом этапе восстановления Авдеевки
20 ноября 2024, 13:16
 
Донецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияЮрий ТрутневДенис ПушилинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала