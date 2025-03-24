https://ria.ru/20250324/delegatsiya-2007071705.html

Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде

Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025

Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде

Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде, встреча продлилась более 12 часов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T22:46:00+03:00

2025-03-24T22:46:00+03:00

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сша

эр-рияд (город)

россия

григорий карасин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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Эр-Рияд, 24 мар - РИА Новости. Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде, встреча продлилась более 12 часов, передаёт корреспондент РИА Новости.Кортеж делегации покинул территорию одного из отелей Эр-Рияда.Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250324/zayavlenie-2007071356.html

сша

эр-рияд (город)

россия

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сша, эр-рияд (город), россия, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)