https://ria.ru/20250324/delegatsiya-2007071705.html
Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде
Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде
Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде, встреча продлилась более 12 часов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:46:00+03:00
2025-03-24T22:46:00+03:00
2025-03-24T22:53:00+03:00
сша
эр-рияд (город)
россия
григорий карасин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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Эр-Рияд, 24 мар - РИА Новости. Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде, встреча продлилась более 12 часов, передаёт корреспондент РИА Новости.Кортеж делегации покинул территорию одного из отелей Эр-Рияда.Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250324/zayavlenie-2007071356.html
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сша, эр-рияд (город), россия, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
США, Эр-Рияд (город), Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде
Делегация России покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде спустя 12 часов