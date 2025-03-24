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Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
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22:46 24.03.2025 (обновлено: 22:53 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/delegatsiya-2007071705.html
Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде
Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде
Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде, встреча продлилась более 12 часов, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
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григорий карасин
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Эр-Рияд, 24 мар - РИА Новости. Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде, встреча продлилась более 12 часов, передаёт корреспондент РИА Новости.Кортеж делегации покинул территорию одного из отелей Эр-Рияда.Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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сша, эр-рияд (город), россия, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
США, Эр-Рияд (город), Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде

Делегация России покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде спустя 12 часов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где пройдут переговоры делегаций России и США
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Эр-Рияд, 24 мар - РИА Новости. Российская делегация покинула площадку переговоров с США в Эр-Рияде, встреча продлилась более 12 часов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Кортеж делегации покинул территорию одного из отелей Эр-Рияда.
Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта
Вчера, 22:40
 
СШАЭр-Рияд (город)РоссияГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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