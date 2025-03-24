https://ria.ru/20250324/delegatsii-2007071997.html

Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров

Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров - РИА Новости, 24.03.2025

Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров

Делегации России и США не стали общаться с прессой после завершения переговоров в Эр-Рияде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T22:55:00+03:00

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россия

сша

григорий карасин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Делегации России и США не стали общаться с прессой после завершения переговоров в Эр-Рияде, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры представителей двух стран начались в понедельник около 10.00 мск и продлились более 12 часов.Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250324/karasin-2007072729.html

россия

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россия, сша, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде