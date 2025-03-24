https://ria.ru/20250324/delegatsii-2007071997.html
Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров
Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров - РИА Новости, 24.03.2025
Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров
Делегации России и США не стали общаться с прессой после завершения переговоров в Эр-Рияде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:55:00+03:00
2025-03-24T22:55:00+03:00
2025-03-24T23:09:00+03:00
россия
сша
григорий карасин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Делегации России и США не стали общаться с прессой после завершения переговоров в Эр-Рияде, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры представителей двух стран начались в понедельник около 10.00 мск и продлились более 12 часов.Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250324/karasin-2007072729.html
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Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров
Делегации РФ и США не стали общаться с прессой после переговоров в Эр-Рияде