https://ria.ru/20250324/berkova-2006940585.html

Убийство мужа, условка и выпавшие волосы: как сейчас живет Елена Беркова

Убийство мужа, условка и выпавшие волосы: как сейчас живет Елена Беркова - РИА Новости, 24.03.2025

Убийство мужа, условка и выпавшие волосы: как сейчас живет Елена Беркова

Елену Беркову сделал знаменитой проект "Дом-2", хотя уход за периметр сопровождался большим скандалом: вся страна узнала, что она снималась в фильмах для... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:33:00+03:00

2025-03-24T18:33:00+03:00

2025-03-24T18:33:00+03:00

шоубиз

мурманск

николаев (украина)

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Елену Беркову сделал знаменитой проект "Дом-2", хотя уход за периметр сопровождался большим скандалом: вся страна узнала, что она снималась в фильмах для взрослых. Однако такая сомнительная слава не помешала ее дальнейшей карьере. В марте ей исполнилось сорок лет - чем сейчас занимается знаменитость?Вышла замуж еще в школеЕлена Беркова родилась 11 марта 1985 года в Мурманске, но все детство ее прошло в украинском Николаеве. Туда семья переехала, когда девочке было всего два года.В школе Лена хорошо училась и при этом успевала заниматься сразу несколькими видами спорта: художественной гимнастикой, бальными танцами и конным спортом.В 16 лет Елена Беркова влюбилась в мужчину по имени Альберт. Родители, увидев, что чувства дочери серьезны, а саму ее отговаривать бесполезно, не стали препятствовать раннему браку.Окончив школу, Елена занялась семейным бизнесом — в Николаеве они открыли международное агентство знакомств. Однако их союз не продлился долго, через три года отношения дали трещину, и пара рассталась. После развода Беркова решила начать новую жизнь и переехала к своей сестре в Санкт-Петербург.Фильмы для взрослых и Рома ТретьяковПереехав в северную столицу, Елена Беркова мечтала построить карьеру фотомодели. Однако интересных предложений в этой сфере не поступало.В 2003 году Лена стала сниматься в откровенных картинах для зарубежной аудитории, благодаря чему обрела финансовую независимость.Беркова приехала в Москву и успешно прошла кастинг на популярное реалити-шоу "Дом-2".Эффектная и красивая женщина начала строила отношения с Ромой Третьяковым, пока спустя пару месяцев информация о ее порнографическом прошлом не просочилась в СМИ. Руководство обеспокоилось столь грандиозным скандалом. В итоге Беркову попросили покинуть проект.Впрочем, скандальная слава пошла ей на пользу. На сексуальную брюнетку посыпались предложения о съемках в сериалах, и девушке дали работу ведущей шоу "Бесспорно" на МУЗ-ТВ. Также Елена снималась в видеоклипах и даже начала карьеру певицы.Череда мужчин, рухнувшие браки и условный срокПосле проекта "Дом-2" Беркова познакомилась с бизнесменом Владимиром Химченко. Несмотря на разницу в возрасте - жених старше невесты на четверть века - пара зарегистрировала отношения.Брак продлился всего два года, после чего актриса заявила, что разводится с мужем. Она заявляла, что он сильно ревнив и к тому же не раз поднимал на нее руку.Затем на горизонте возник стриптизер Иван Бельков. Страстная любовь привела к рождению сына Евгения и свадьбе. Этот брак также был недолгим, через несколько месяцев пара развелась.В 2011-м актриса вляпалась в нехорошую историю: ее приговорили к трем годам лишения свободы условно за хранение наркотиков.Но никакие скандалы и судимости не повлияли на ее популярность у мужчин: предприниматель Владимир Савро сделал Берковой предложение прямо в эфире программы "Говорим и показываем" на НТВ.К сожалению, свадьба так и не состоялась — в 2013-м сожитель звезды пропал без вести в Севастополе при загадочных обстоятельствах. По одной версии, мужчина утонул, по другой — его убили…Буквально через несколько недель после исчезновения возлюбленного Беркова познакомилась с актером Андреем Стояновым.Отношения быстро привели к очередному браку, но и он не продлился долго. В конце 2018-го актер признался, что разводится с избранницей, так как "не справился с ролью супруга".Проблемы из-за диеты и миллиардер на горизонтеПосле расставания со Стояновым Лена пошла во все тяжкие и начала гастролировать с эротическим шоу The Berkova.В погоне за идеальной внешностью актриса села на жесткую диету, которая привела к проблемам со здоровьем. В марте 2019-го она угодила в клинику в полуобморочном состоянии.В этот сложный момент Елене помог очередной мужчина миллиардер Александр Путинцев: именно он настоял на обследовании у специалистов.Пластика груди и выпавшие волосыВпрочем, одиночество Лене не грозило. В 2021-м Беркова, похваставшись пластикой груди, намекнула, что ее сердце опять не свободно.К сожалению, проблемы со здоровьем не исчезли: в 2022-м на нервной почве и стресса у актрисы выпали волосы, и ни гипноз, ни капельницы не помогали вернуть шевелюру. В прошлом году ситуация изменилась к лучшему, специалистам удалось нарастить Берковой волосы. Длина пока короткая, но теперь бывшая участница реалити-шоу может забыть про парики и платки.Похоже, Беркова из тех, кто действительно не унывает в любой ситуации. И, возможно, сорокалетний юбилей для нее вовсе не финиш в яркой медиакарьере.

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мурманск, николаев (украина), санкт-петербург