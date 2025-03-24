https://ria.ru/20250324/ataki-2006859006.html

Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область

Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости, 24.03.2025

Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область

Атаки ВСУ на Ростовскую область показывают намерения киевского режима сформировать негативный фон в свете российско-американских консультаций в саудовском... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T07:46:00+03:00

2025-03-24T07:46:00+03:00

2025-03-24T07:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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родион мирошник

юрий слюсарь

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Атаки ВСУ на Ростовскую область показывают намерения киевского режима сформировать негативный фон в свете российско-американских консультаций в саудовском Эр-Рияде, посвященных урегулированию украинского конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в понедельник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО ночью отразила массированную атаку, уничтожив БПЛА в шести районах региона, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону. "В любом случае, это непрекращающиеся попытки Киева формировать негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании - это реальные действия, которые лучше любых слов демонстрируют истинные намерения киевского режима. Зеленский, конечно, произносит слова, которые хотели бы слышать в Вашингтоне, но деяния ВСУ "на земле" демонстрируют кардинально иные подходы", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Российскую сторону на переговорах представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006851980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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новошахтинск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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