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Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/ataki-2006859006.html
Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область
Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости, 24.03.2025
Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область
Атаки ВСУ на Ростовскую область показывают намерения киевского режима сформировать негативный фон в свете российско-американских консультаций в саудовском... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T07:46:00+03:00
2025-03-24T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ростовская область
россия
новошахтинск
родион мирошник
юрий слюсарь
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Атаки ВСУ на Ростовскую область показывают намерения киевского режима сформировать негативный фон в свете российско-американских консультаций в саудовском Эр-Рияде, посвященных урегулированию украинского конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в понедельник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО ночью отразила массированную атаку, уничтожив БПЛА в шести районах региона, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону. "В любом случае, это непрекращающиеся попытки Киева формировать негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании - это реальные действия, которые лучше любых слов демонстрируют истинные намерения киевского режима. Зеленский, конечно, произносит слова, которые хотели бы слышать в Вашингтоне, но деяния ВСУ "на земле" демонстрируют кардинально иные подходы", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Российскую сторону на переговорах представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006851980.html
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в мире, ростовская область, россия, новошахтинск, родион мирошник, юрий слюсарь , владимир путин, вооруженные силы украины, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ростовская область, Россия, Новошахтинск, Родион Мирошник, Юрий Слюсарь , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мирошник прокомментировал атаки ВСУ на Ростовскую область

Мирошник: атаки ВСУ на Ростовскую область показывают истинные намерения Киева

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Атаки ВСУ на Ростовскую область показывают намерения киевского режима сформировать негативный фон в свете российско-американских консультаций в саудовском Эр-Рияде, посвященных урегулированию украинского конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в понедельник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО ночью отразила массированную атаку, уничтожив БПЛА в шести районах региона, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону.
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Вчера, 05:49
"В любом случае, это непрекращающиеся попытки Киева формировать негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании - это реальные действия, которые лучше любых слов демонстрируют истинные намерения киевского режима. Зеленский, конечно, произносит слова, которые хотели бы слышать в Вашингтоне, но деяния ВСУ "на земле" демонстрируют кардинально иные подходы", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Российскую сторону на переговорах представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРостовская областьРоссияНовошахтинскРодион МирошникЮрий СлюсарьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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