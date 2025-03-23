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"Без спроса": на Западе набросились на фон дер Ляйен - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 23.03.2025 (обновлено: 19:18 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/zapad-2006812416.html
"Без спроса": на Западе набросились на фон дер Ляйен
"Без спроса": на Западе набросились на фон дер Ляйен - РИА Новости, 23.03.2025
"Без спроса": на Западе набросились на фон дер Ляйен
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выделяла Украине сотни миллиардов евро, не спрашивая мнения у граждан ЕС, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T19:17:00+03:00
2025-03-23T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
брюссель
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выделяла Украине сотни миллиардов евро, не спрашивая мнения у граждан ЕС, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.К своему посту он прикрепил фото главы Еврокомиссии с ухмылкой."Твое лицо, когда ты фактически можешь управлять 450 миллионами человек. Без избрания. Без возможности быть привлеченной к ответственности. Без спроса, можно ли отдавать сотни миллиардов их денег производителям оружия и зависимому от них диктатору", — написал Боуз, имея в виду Владимира Зеленского.Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Отмечалось, что общий уже выделенный Киеву Брюсселем кредит таким образом составляет четыре миллиарда евро. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006786065.html
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в мире, украина, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз, G7
"Без спроса": на Западе набросились на фон дер Ляйен

Журналист Боуз: Урсула фон дер Ляйен без спроса выделяла деньги Зеленскому

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выделяла Украине сотни миллиардов евро, не спрашивая мнения у граждан ЕС, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
К своему посту он прикрепил фото главы Еврокомиссии с ухмылкой.
© Фото : Чей Боуз/XПост из соцсети Чея Боуза
Пост из соцсети Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : Чей Боуз/X
Пост из соцсети Чея Боуза
"Твое лицо, когда ты фактически можешь управлять 450 миллионами человек. Без избрания. Без возможности быть привлеченной к ответственности. Без спроса, можно ли отдавать сотни миллиардов их денег производителям оружия и зависимому от них диктатору", — написал Боуз, имея в виду Владимира Зеленского.
Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно один миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Отмечалось, что общий уже выделенный Киеву Брюсселем кредит таким образом составляет четыре миллиарда евро. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
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