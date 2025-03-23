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Мэр Анкары призвал к досрочным президентским выборам после ареста Имамоглу

Мэр Анкары призвал к досрочным президентским выборам после ареста Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025

Мэр Анкары призвал к досрочным президентским выборам после ареста Имамоглу

Оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш призвал к проведению досрочных президентских выборов в Турции на фоне ситуации с арестом градоначальника Стамбула Экрема... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T20:21:00+03:00

2025-03-23T20:21:00+03:00

2025-03-23T20:21:00+03:00

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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш призвал к проведению досрочных президентских выборов в Турции на фоне ситуации с арестом градоначальника Стамбула Экрема Имамоглу. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, писала газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать отклонение судом прошения об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Окончательное решение может вынести только Конституционный суд. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра. "Если бы эти события (арест мэра Стамбула) не произошли сегодня, возможно, не было бы такого большого участия (на праймериз основной оппозиционной партии Турции по определению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах - ред.) Иными словами, когда вы делаете что-то противозаконное, реакция очень велика. Надеюсь, досрочные выборы станут примером для Турции. Потому что ставить подножку оппоненту - это не демократично... Время для досрочных выборов уже пришло. Потому что никто из этих молодых людей не видел другого правительства с тех пор, как они родились", - приводит слова Яваша газета Cumhuriyet. Арестованный мэр Стамбула пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов парламента). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в президенты только лицам с законченным высшим образованием. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

https://ria.ru/20250323/politsija-2006816941.html

https://ria.ru/20250323/sistema-2006787725.html

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в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, cumhuriyet