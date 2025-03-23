https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006766347.html

Турецкая оппозиция проводит праймериз на фоне ареста мэра Стамбула

Турецкая оппозиция проводит праймериз на фоне ареста мэра Стамбула - РИА Новости, 23.03.2025

Турецкая оппозиция проводит праймериз на фоне ареста мэра Стамбула

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) Турции проводит праймериз для определения кандидата на вероятных досрочных президентских выборах на... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:00:00+03:00

2025-03-23T13:00:00+03:00

2025-03-23T13:00:00+03:00

в мире

турция

стамбул

экрем имамоглу

реджеп тайип эрдоган

озгюр озель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006335694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00d7304b08ad5852b64b42bda5767f75.jpg

АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) Турции проводит праймериз для определения кандидата на вероятных досрочных президентских выборах на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является пока единственным кандидатом от партии, передал телеканал Sözçü TV. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. Суд, кроме того, вынес решение о судебном контроле по статье о содействии терроризму, в которой Имамоглу также подозревается. Вместе с мэром арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. "Сегодня мы переживем праздник демократии. Я приглашаю наших членов прийти к урнам для голосования на первичных выборах, а 86 миллионов граждан - к урнам солидарности, чтобы защитить Турцию", - заявил лидер партии Озгюр Озель. Для голосования членов CHP во всех провинциях и округах размещено более 5 960 избирательных урн. Процесс голосования, начавшийся в 08.00 мск, завершится в 17.00. По состоянию на 19 марта число членов партии превысило 1 миллион 750 тысяч. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах.

https://ria.ru/20250321/turtsiya-2006363479.html

https://ria.ru/20250322/stambul-2006713076.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель