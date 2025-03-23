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Турецкая оппозиция проводит праймериз на фоне ареста мэра Стамбула - РИА Новости, 23.03.2025
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13:00 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006766347.html
Турецкая оппозиция проводит праймериз на фоне ареста мэра Стамбула
Турецкая оппозиция проводит праймериз на фоне ареста мэра Стамбула - РИА Новости, 23.03.2025
Турецкая оппозиция проводит праймериз на фоне ареста мэра Стамбула
Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) Турции проводит праймериз для определения кандидата на вероятных досрочных президентских выборах на... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:00:00+03:00
2025-03-23T13:00:00+03:00
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экрем имамоглу
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) Турции проводит праймериз для определения кандидата на вероятных досрочных президентских выборах на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является пока единственным кандидатом от партии, передал телеканал Sözçü TV. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. Суд, кроме того, вынес решение о судебном контроле по статье о содействии терроризму, в которой Имамоглу также подозревается. Вместе с мэром арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. "Сегодня мы переживем праздник демократии. Я приглашаю наших членов прийти к урнам для голосования на первичных выборах, а 86 миллионов граждан - к урнам солидарности, чтобы защитить Турцию", - заявил лидер партии Озгюр Озель. Для голосования членов CHP во всех провинциях и округах размещено более 5 960 избирательных урн. Процесс голосования, начавшийся в 08.00 мск, завершится в 17.00. По состоянию на 19 марта число членов партии превысило 1 миллион 750 тысяч. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах.
https://ria.ru/20250321/turtsiya-2006363479.html
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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Турция, Стамбул, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
Турецкая оппозиция проводит праймериз на фоне ареста мэра Стамбула

Народно-республиканская партия проводит праймериз на фоне ареста мэра Стамбула

© AP Photo / Khalil HamraПротестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле
Протестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Протестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) Турции проводит праймериз для определения кандидата на вероятных досрочных президентских выборах на фоне ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является пока единственным кандидатом от партии, передал телеканал Sözçü TV.
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. Суд, кроме того, вынес решение о судебном контроле по статье о содействии терроризму, в которой Имамоглу также подозревается. Вместе с мэром арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Драка за лучший рынок мира. Первым бьет Эрдоган
21 марта, 08:00
"Сегодня мы переживем праздник демократии. Я приглашаю наших членов прийти к урнам для голосования на первичных выборах, а 86 миллионов граждан - к урнам солидарности, чтобы защитить Турцию", - заявил лидер партии Озгюр Озель.
Для голосования членов CHP во всех провинциях и округах размещено более 5 960 избирательных урн. Процесс голосования, начавшийся в 08.00 мск, завершится в 17.00.
По состоянию на 19 марта число членов партии превысило 1 миллион 750 тысяч.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах.
Участники акции протеста в Анкаре вступили в стычки с полицией - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Анкаре протестующие в поддержку мэра Стамбула устроили стычки с полицией
Вчера, 21:10
 
В миреТурцияСтамбулЭкрем ИмамоглуРеджеп Тайип ЭрдоганОзгюр Озель
 
 
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