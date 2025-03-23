https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006737883.html

Власти Турции опровергли сообщения об указании прервать прямые эфиры

Власти Турции опровергли сообщения об указании прервать прямые эфиры - РИА Новости, 23.03.2025

Власти Турции опровергли сообщения об указании прервать прямые эфиры

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о якобы указании телевизионным каналам прервать прямые эфиры на фоне акций протеста РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T05:19:00+03:00

2025-03-23T05:19:00+03:00

2025-03-23T05:19:00+03:00

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турция

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экрем имамоглу

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения о якобы указании телевизионным каналам прервать прямые эфиры на фоне акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста. В субботу политик давал показания в течение пяти часов во Дворце правосудия. По сообщению телеканала A Haber, он отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания. Прокуратура Турции попросила суд арестовать задержанного мэра Стамбула по обвинениям в терроризме и коррупции, передает агентство Рейтер со ссылкой на офис мэра. "Утверждение о том, что все прямые трансляции на телевидении были прерваны по указанию Высшего совета по радио и телевидению (RTÜK), прекратили прямые трансляции с мест проведения митингов, появившееся в некоторых СМИ и распространенное в социальных сетях, не соответствует действительности", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. Высший совет радио и телевидения (RTÜK) напомнил, что в соответствии со статьей 8 закона № 6112 санкции, включая долгосрочную приостановку вещания, могут быть применены к СМИ, которые ведут вещание вне закона, "приглашают общественность на улицы, передают заявления комментаторов, которые выступают как представители незаконных организаций, занимаются предвзятой вещательной деятельностью, нарушающей права личности, включают выражения и передачи, содержащие оскорбления и угрозы в адрес государственных лидеров, членов судебной системы, ведущих расследование, сотрудников служб безопасности и правоохранительных органов", и могут привести к аннулированию лицензии вещательной организации. "Предупреждение RTÜK было направлено не на прерывание прямых трансляций, а на соблюдение положений вышеупомянутого закона. Не полагайтесь на необоснованные обвинения, направленные на манипулирование общественным мнением", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006736555.html

https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006734011.html

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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган