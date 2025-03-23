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СМИ: прокуратура Турции попросила суд арестовать Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025
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03:32 23.03.2025 (обновлено: 10:03 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006734011.html
СМИ: прокуратура Турции попросила суд арестовать Имамоглу
СМИ: прокуратура Турции попросила суд арестовать Имамоглу - РИА Новости, 23.03.2025
СМИ: прокуратура Турции попросила суд арестовать Имамоглу
Прокуратура Турции попросила суд арестовать задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинениям в терроризме и коррупции, сообщает агентство Рейтер. со... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T03:32:00+03:00
2025-03-23T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Прокуратура Турции попросила суд арестовать задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинениям в терроризме и коррупции, сообщает агентство Рейтер. со ссылкой на офис мэра.&quot;Прокуратура Турции попросила суд заключить мэра Стамбула Имамоглу под стражу по обвинениям в терроризме и коррупции&quot;, — указано в сообщении.По данным агентства, суд вынесет решение в воскресенье утром.Дело мэра СтамбулаМэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Он в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.При этом Стамбульский университет решил аннулировать диплом мэра. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с оконченным высшим образованием.Имамоглу остается единственным кандидатом на праймериз от Оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР) и считается главным противником Реджепа Тайипа Эрдогана.Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, хотя власти продлили до 27 марта запрет на любые митинги и демонстрации. СНР призывает сторонников выходить на улицы.
https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006728939.html
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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу
В мире, Стамбул, Турция, Экрем Имамоглу
СМИ: прокуратура Турции попросила суд арестовать Имамоглу

Reuters: прокуратура Турции попросила ареста Имамоглу за терроризм и коррупцию

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Прокуратура Турции попросила суд арестовать задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинениям в терроризме и коррупции, сообщает агентство Рейтер. со ссылкой на офис мэра.
«

"Прокуратура Турции попросила суд заключить мэра Стамбула Имамоглу под стражу по обвинениям в терроризме и коррупции", — указано в сообщении.

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По данным агентства, суд вынесет решение в воскресенье утром.

Дело мэра Стамбула

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Он в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.
При этом Стамбульский университет решил аннулировать диплом мэра. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
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Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с оконченным высшим образованием.
Имамоглу остается единственным кандидатом на праймериз от Оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР) и считается главным противником Реджепа Тайипа Эрдогана.
Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, хотя власти продлили до 27 марта запрет на любые митинги и демонстрации. СНР призывает сторонников выходить на улицы.
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В миреСтамбулТурцияЭкрем Имамоглу
 
 
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