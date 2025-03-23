https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006728939.html

Полиция вытеснила сторонников Имамоглу из парка в Стамбуле

Полиция вытеснила сторонников Имамоглу из парка в Стамбуле - РИА Новости, 23.03.2025

Полиция вытеснила сторонников Имамоглу из парка в Стамбуле

Полиция вытеснила из парка Сарачхане в Стамбуле участников акции в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу и начала жестко разгонять протестующих,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T01:06:00+03:00

2025-03-23T01:06:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 мар - РИА Новости. Полиция вытеснила из парка Сарачхане в Стамбуле участников акции в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу и начала жестко разгонять протестующих, передает корреспондент РИА Новости.Полицейские через четыре часа после начала акции вытеснили из парка протестующих, бросавших в них бутылки и фейерверки. Сотрудники правоохранительных органов начали преследовать участников акции на улице Шехзадебаши и распылять слезоточивый газ. Некоторые митнгующие скрылись в близлежащих магазинах и отелях.Ранее сообщалось, что полиция применила против участников акции водометы и перцовые спреи.Массовые акции протеста уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, хотя власти продлили до 27 марта запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) призывает сторонников выходить на улицы.Дело мэра СтамбулаМэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Сегодня он в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия в районе Чаглаян и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.При этом Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.Имамоглу остается единственным кандидатом на праймериз от СНР и считается главным противником Реджепа Тайипа Эрдогана.Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.

https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html

https://ria.ru/20250322/stambul-2006713076.html

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Полиция применяет слезоточивый газ и выдавливает протестующих из парка Сарачхане в Стамбуле Полиция выдавливает из парка Сарачхане участников акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие бросают в полицию бутылки и запускают фейерверки. В ответ правоохранители применяют слезоточивый газ и оттесняют участников, пытающихся прорваться к баррикадам, блокирующим проход на проспект Ататюрка. 2025-03-23T01:06 true PT0M28S

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