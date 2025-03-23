https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006728026.html
Полиция вытесняет сторонников Имамоглу из парка в Стамбуле
Полиция вытесняет сторонников Имамоглу из парка в Стамбуле - РИА Новости, 23.03.2025
Полиция вытесняет сторонников Имамоглу из парка в Стамбуле
Полиция оттесняет и выдавливает из парка Сарачхане участников акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T00:47:00+03:00
2025-03-23T00:47:00+03:00
2025-03-23T08:26:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 мар - РИА Новости. Полиция оттесняет и выдавливает из парка Сарачхане участников акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции в поддержку задержанного мэра Стамбула в парке Сарачхане бросают в полицию бутылки и запускают фейерверки. Кроме того, они залезают на деревья. Полиция применяет слезоточивый газ и оттесняет участников, пытающихся прорваться к баррикадам, блокирующим проход на проспект Ататюрка. В данный момент полиция продвинулась вглубь парка ближе к зданию мэрии, у которого проходит митинг. У некоторых участников с собой бутылки с сероватой жидкостью. Другим участникам они предлагают ее как "лекарство" от последствий применения слезоточивого газа. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах.
https://ria.ru/20250322/stambul-2006713076.html
https://ria.ru/20250320/ankara-2006326359.html
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Полиция применяет слезоточивый газ и выдавливает протестующих из парка Сарачхане в Стамбуле
Полиция выдавливает из парка Сарачхане участников акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие бросают в полицию бутылки и запускают фейерверки. В ответ правоохранители применяют слезоточивый газ и оттесняют участников, пытающихся прорваться к баррикадам, блокирующим проход на проспект Ататюрка.
2025-03-23T00:47
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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган
Полиция вытесняет сторонников Имамоглу из парка в Стамбуле
Полиция Стамбула вытесняет из парка Сарачхане сторонников Имамоглу