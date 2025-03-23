https://ria.ru/20250323/sudzha-2006745528.html

СК рассказал о преступлениях ВСУ в Судже

СК рассказал о преступлениях ВСУ в Судже - РИА Новости, 23.03.2025

СК рассказал о преступлениях ВСУ в Судже

ВСУ в Судже занимались мародерством, поджогами домов, в которых находились мирные жители, целенаправленно обстреливали дома, сообщает официальный представитель... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:13:00+03:00

2025-03-23T09:13:00+03:00

2025-03-23T09:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

россия

происшествия

курская область

светлана петренко

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ в Судже занимались мародерством, поджогами домов, в которых находились мирные жители, целенаправленно обстреливали дома, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале.соо"Следствие располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими боевиками", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в рамках уголовного дела военные следователи работают с пострадавшими из города Суджи Курской области. Сейчас эвакуированные мирные жители находятся в пунктах временного размещения. С их участием проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств о преступлениях ВСУ.Следствием установлено, что в январе-феврале в городе Судже военнослужащие ВСУ занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Кроме того, боевики ВФУ производили целенаправленные обстрелы жилых домов Суджи, в результате некоторые здания были полностью разрушены."Многочисленные факты преступных приказов командования ВФУ о расстрелах мирных жителей Курской области также находят свое подтверждение в показаниях гражданских лиц", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html

суджа

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

суджа, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, происшествия, курская область, светлана петренко