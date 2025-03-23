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СК рассказал о преступлениях ВСУ в Судже - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:13 23.03.2025 (обновлено: 09:33 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/sudzha-2006745528.html
СК рассказал о преступлениях ВСУ в Судже
СК рассказал о преступлениях ВСУ в Судже - РИА Новости, 23.03.2025
СК рассказал о преступлениях ВСУ в Судже
ВСУ в Судже занимались мародерством, поджогами домов, в которых находились мирные жители, целенаправленно обстреливали дома, сообщает официальный представитель... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T09:13:00+03:00
2025-03-23T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
происшествия
курская область
светлана петренко
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ в Судже занимались мародерством, поджогами домов, в которых находились мирные жители, целенаправленно обстреливали дома, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале.соо"Следствие располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими боевиками", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в рамках уголовного дела военные следователи работают с пострадавшими из города Суджи Курской области. Сейчас эвакуированные мирные жители находятся в пунктах временного размещения. С их участием проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств о преступлениях ВСУ.Следствием установлено, что в январе-феврале в городе Судже военнослужащие ВСУ занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Кроме того, боевики ВФУ производили целенаправленные обстрелы жилых домов Суджи, в результате некоторые здания были полностью разрушены."Многочисленные факты преступных приказов командования ВФУ о расстрелах мирных жителей Курской области также находят свое подтверждение в показаниях гражданских лиц", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html
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суджа, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, происшествия, курская область, светлана петренко
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Курская область, Светлана Петренко
СК рассказал о преступлениях ВСУ в Судже

СК: ВСУ в Судже занимались мародерством и поджогами домов с мирными жителями

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазрушенные строения в Судже
Разрушенные строения в Судже - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Разрушенные строения в Судже
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ в Судже занимались мародерством, поджогами домов, в которых находились мирные жители, целенаправленно обстреливали дома, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале.
соо"Следствие располагает данными о мародерстве, поджогах жилых домов и расстрелах мирных жителей в Курской области украинскими боевиками", - говорится в сообщении ведомства.
Суджа - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Суджа: что это за город и в чем его значение для СВО
12 марта, 13:04
Отмечается, что в рамках уголовного дела военные следователи работают с пострадавшими из города Суджи Курской области. Сейчас эвакуированные мирные жители находятся в пунктах временного размещения. С их участием проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств о преступлениях ВСУ.
Следствием установлено, что в январе-феврале в городе Судже военнослужащие ВСУ занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Кроме того, боевики ВФУ производили целенаправленные обстрелы жилых домов Суджи, в результате некоторые здания были полностью разрушены.
"Многочисленные факты преступных приказов командования ВФУ о расстрелах мирных жителей Курской области также находят свое подтверждение в показаниях гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Освобожденные села в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области

На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.

Стелла при въезде в Суджу

Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.

Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области

Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.

Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштан спецназа Ахмат в освобожденной Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

Военнослужащий РФ в освобожденной Судже

ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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5 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: разрушенный мост через реку Суджа.

Разрушенный мост через реку Суджа

На фото: разрушенный мост через реку Суджа.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

Военнослужащие РФ в освобожденной Судже

Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.

Женщина на одной из улиц в освобожденной Судже

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.

Военнослужащий батальонно-тактической группы Каштан спецназа Ахмат в разрушенном магазине Пятерочка в освобожденной Судже

Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.

Освобожденное российскими войсками село Село Гончаровка в Курской области

На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.

Мужчина заколачивает окна в своем доме в освобожденной Судже

Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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11 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.

Уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже

На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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12 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.

Сгоревшая колонна ВСУ в освобожденном российскими войсками селе Гончаровка в Курской области

В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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13 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.

Военнослужащий группировки войск Север в освобожденной Судже

В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.

© РИА Новости / Александр Харченко
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14 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.

Собака возле забора жилого дома в освобожденной Судже

Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
15 из 15

На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 15

Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 15

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 15

ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
5 из 15

На фото: разрушенный мост через реку Суджа.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 15

Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 15

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 15

Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 15

На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 15

Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
11 из 15

На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
12 из 15

В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
13 из 15

В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
14 из 15

Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияКурская областьСветлана Петренко
 
 
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