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Житель Петербурга устроил стрельбу в метро - РИА Новости, 23.03.2025
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10:58 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/strelba-2006755343.html
Житель Петербурга устроил стрельбу в метро
Житель Петербурга устроил стрельбу в метро - РИА Новости, 23.03.2025
Житель Петербурга устроил стрельбу в метро
Житель Санкт-Петербурга, повздорив с пассажирами в вагоне метро, выстрелил из пускового сигнального устройства, он задержан, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:58:00+03:00
2025-03-23T10:58:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, повздорив с пассажирами в вагоне метро, выстрелил из пускового сигнального устройства, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сообщение о звуках выстрелов на станции "Василеостровская" поступило в полицию около 23.00 мск накануне. Предполагаемым виновником инцидента оказался безработный 19-летний житель Петроградского района. "Предварительно установлено, что подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства "Сигнал охотника" в салон через закрывающиеся двери. Дебошир был доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении. Задержанный помещен в спецприемник, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20241101/peterburg-1981293088.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Житель Петербурга устроил стрельбу в метро

Житель Петербурга выстрелил из сигнального устройства после ссоры в вагоне метро

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, повздорив с пассажирами в вагоне метро, выстрелил из пускового сигнального устройства, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, сообщение о звуках выстрелов на станции "Василеостровская" поступило в полицию около 23.00 мск накануне.
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Предполагаемым виновником инцидента оказался безработный 19-летний житель Петроградского района.
"Предварительно установлено, что подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства "Сигнал охотника" в салон через закрывающиеся двери. Дебошир был доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении.
Задержанный помещен в спецприемник, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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