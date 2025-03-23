https://ria.ru/20250323/strelba-2006755343.html

Житель Петербурга устроил стрельбу в метро

Житель Петербурга устроил стрельбу в метро - РИА Новости, 23.03.2025

Житель Петербурга устроил стрельбу в метро

Житель Санкт-Петербурга, повздорив с пассажирами в вагоне метро, выстрелил из пускового сигнального устройства, он задержан, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T10:58:00+03:00

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2025-03-23T10:58:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, повздорив с пассажирами в вагоне метро, выстрелил из пускового сигнального устройства, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сообщение о звуках выстрелов на станции "Василеостровская" поступило в полицию около 23.00 мск накануне. Предполагаемым виновником инцидента оказался безработный 19-летний житель Петроградского района. "Предварительно установлено, что подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства "Сигнал охотника" в салон через закрывающиеся двери. Дебошир был доставлен в отдел полиции", – говорится в сообщении. Задержанный помещен в спецприемник, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20241101/peterburg-1981293088.html

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россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург