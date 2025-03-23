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Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле - РИА Новости, 24.03.2025
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23:38 23.03.2025 (обновлено: 00:02 24.03.2025)
https://ria.ru/20250323/stambul-2006834133.html
Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле
Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле - РИА Новости, 24.03.2025
Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле
Полиция жестко разогнала участников акции в Стамбуле в поддержку задержанного мэра Экрема Имамоглу, прогнав их до метро Везнеджилер, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-23T23:38:00+03:00
2025-03-24T00:02:00+03:00
стамбул
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экрем имамоглу
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СТАМБУЛ, 23 мар — РИА Новости. Полиция жестко разогнала участников акции в Стамбуле в поддержку задержанного мэра Экрема Имамоглу, прогнав их до метро Везнеджилер, передает корреспондент РИА Новости.После окончания митинга перед зданием мэрии некоторые участники акции остались в парке Сарачхане и продолжили бросать бутылки и фейерверки в силовиков, а также выкрикивать им кричалки.Через несколько минут полиция в очередной раз применила слезоточивый газ и начала жестко выдавливать участников акции из парка. После этого силовики продолжили преследовать их до ближайшей станции метро Везнеджилер, расположенной в нескольких сотнях метров от парка.Очередной митинг стартовал сегодня вечером. Его инициатором вновь стала основная оппозиционная "Народно-республиканская" партия (СНР).Дело мэраИмамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.
https://ria.ru/20250323/mer-2006829375.html
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стамбул, в мире, турция, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган
Стамбул, В мире, Турция, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган
Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле

Полиция жестко разогнала участников акции в поддержку мэра Стамбула Имамоглу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу
Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу
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СТАМБУЛ, 23 мар — РИА Новости. Полиция жестко разогнала участников акции в Стамбуле в поддержку задержанного мэра Экрема Имамоглу, прогнав их до метро Везнеджилер, передает корреспондент РИА Новости.
После окончания митинга перед зданием мэрии некоторые участники акции остались в парке Сарачхане и продолжили бросать бутылки и фейерверки в силовиков, а также выкрикивать им кричалки.
Полиция применила резиновые пули по участникам акции в поддержку арестованного мэра Стамбула - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Полиция стреляет резиновыми пулями по участникам акции в поддержку Имамоглу
Вчера, 22:31
Через несколько минут полиция в очередной раз применила слезоточивый газ и начала жестко выдавливать участников акции из парка. После этого силовики продолжили преследовать их до ближайшей станции метро Везнеджилер, расположенной в нескольких сотнях метров от парка.
Очередной митинг стартовал сегодня вечером. Его инициатором вновь стала основная оппозиционная "Народно-республиканская" партия (СНР).

Дело мэра

Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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Вчера, 15:45
Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.

Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, потому что турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с полным высшим образованием. При этом Имамоглу — единственный кандидат на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР), он считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах ТурцииАнкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.
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