https://ria.ru/20250323/stambul-2006834133.html

Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле

Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле - РИА Новости, 24.03.2025

Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле

Полиция жестко разогнала участников акции в Стамбуле в поддержку задержанного мэра Экрема Имамоглу, прогнав их до метро Везнеджилер, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.03.2025

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2025-03-23T23:38:00+03:00

2025-03-24T00:02:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 мар — РИА Новости. Полиция жестко разогнала участников акции в Стамбуле в поддержку задержанного мэра Экрема Имамоглу, прогнав их до метро Везнеджилер, передает корреспондент РИА Новости.После окончания митинга перед зданием мэрии некоторые участники акции остались в парке Сарачхане и продолжили бросать бутылки и фейерверки в силовиков, а также выкрикивать им кричалки.Через несколько минут полиция в очередной раз применила слезоточивый газ и начала жестко выдавливать участников акции из парка. После этого силовики продолжили преследовать их до ближайшей станции метро Везнеджилер, расположенной в нескольких сотнях метров от парка.Очередной митинг стартовал сегодня вечером. Его инициатором вновь стала основная оппозиционная "Народно-республиканская" партия (СНР).Дело мэраИмамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.

https://ria.ru/20250323/mer-2006829375.html

https://ria.ru/20250323/sistema-2006787725.html

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стамбул, в мире, турция, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган