https://ria.ru/20250323/ssha-2006733481.html

Отношения России и США улучшатся, заявил Сакс

Отношения России и США улучшатся, заявил Сакс - РИА Новости, 23.03.2025

Отношения России и США улучшатся, заявил Сакс

Российско-американские отношения улучшаются, что "очень хорошо", но не станут слишком тесными из-за агрессивной внешней политики США, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T03:11:00+03:00

2025-03-23T03:11:00+03:00

2025-03-23T03:11:00+03:00

в мире

россия

сша

китай

колумбийский университет

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. Российско-американские отношения улучшаются, что "очень хорошо", но не станут слишком тесными из-за агрессивной внешней политики США, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Российско-американские отношения улучшаются, и это очень хорошо, но мир изменился с 2002 года. Отношения России с Китаем, Индией, Ираном, арабскими государствами, Африкой и другими будут иметь большее значение, чем отношения с США", – сказал профессор. Сакс отметил, что у США не будет хороших отношений с большей частью мира, поскольку внешняя политика страны остается агрессивной и враждебно настроенной. "Поэтому российско-американские отношения улучшатся, но, скорее всего, не будут очень тесными. БРИКС остается очень важным для нового многополярного мира, как и региональные объединения в Евразии", – добавил он.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003215265.html

https://ria.ru/20250302/ukraina-2002526228.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, китай, колумбийский университет, брикс