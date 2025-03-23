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Отношения России и США улучшатся, заявил Сакс - РИА Новости, 23.03.2025
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03:11 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/ssha-2006733481.html
Отношения России и США улучшатся, заявил Сакс
Отношения России и США улучшатся, заявил Сакс - РИА Новости, 23.03.2025
Отношения России и США улучшатся, заявил Сакс
Российско-американские отношения улучшаются, что "очень хорошо", но не станут слишком тесными из-за агрессивной внешней политики США, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T03:11:00+03:00
2025-03-23T03:11:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. Российско-американские отношения улучшаются, что "очень хорошо", но не станут слишком тесными из-за агрессивной внешней политики США, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Российско-американские отношения улучшаются, и это очень хорошо, но мир изменился с 2002 года. Отношения России с Китаем, Индией, Ираном, арабскими государствами, Африкой и другими будут иметь большее значение, чем отношения с США", – сказал профессор. Сакс отметил, что у США не будет хороших отношений с большей частью мира, поскольку внешняя политика страны остается агрессивной и враждебно настроенной. "Поэтому российско-американские отношения улучшатся, но, скорее всего, не будут очень тесными. БРИКС остается очень важным для нового многополярного мира, как и региональные объединения в Евразии", – добавил он.
https://ria.ru/20250305/ssha-2003215265.html
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в мире, россия, сша, китай, колумбийский университет, брикс
В мире, Россия, США, Китай, Колумбийский университет, БРИКС
Отношения России и США улучшатся, заявил Сакс

Сакс: Отношения России и США улучшатся, но не станут слишком близкими

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НЬЮ-ЙОРК, 23 мар – РИА Новости. Российско-американские отношения улучшаются, что "очень хорошо", но не станут слишком тесными из-за агрессивной внешней политики США, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Российско-американские отношения улучшаются, и это очень хорошо, но мир изменился с 2002 года. Отношения России с Китаем, Индией, Ираном, арабскими государствами, Африкой и другими будут иметь большее значение, чем отношения с США", – сказал профессор.
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Сакс отметил, что у США не будет хороших отношений с большей частью мира, поскольку внешняя политика страны остается агрессивной и враждебно настроенной.
"Поэтому российско-американские отношения улучшатся, но, скорее всего, не будут очень тесными. БРИКС остается очень важным для нового многополярного мира, как и региональные объединения в Евразии", – добавил он.
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